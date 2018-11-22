Первый змеиный заказник появился в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Донецкой области создан заказник “Змеиная гора” площадью почти 246 га. Об этом сообщил Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации, передает УНН.
“19 ноября 2018 года председателем Донецкой облгосадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации было подписано распоряжение № 1378/5-18 ”Об объявлении ландшафтного заказника местного значения “Змеиная гора” на территории Николаевского городского совета Славянского района и Краматорского городского совета“, общей площадью 245,78 га, из них 115,78 га на территории Николаевского городского совета Славянского района и 130,0 га на территории Краматорского городского совета без изъятия земель”, - говорится в сообщении.
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В пресс-службе облгосадминистрации отметили, что заказник создан с целью защиты редких видов пресмыкающихся.
“Этот природный участок расположен на правом склоне долины р. Беленькая и представляет собой местность разнотравно-типчаково-ковыльной степи”, — отметили местные чиновники.
На территории заказника растут виды растений, занесенные в охраняемые перечни различного уровня. В частности, из числа Красной книги Украины и Донецкой области это:
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- ковыль украинский,
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- ковыль Лессинга,
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- ковыль волосистый,
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- келерия Талиевая,
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- гиацинтик бледный,
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- василек русский,
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- бурачек голоножковый,
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- левкой душистый,
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- громовик донской,
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- норичник меловой,
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- хвойник двухколосковый.
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Среди редких насекомых, обитающих на этом участке:
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- дыбка степная,
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- сатурния грушевая,
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- поликсена,
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- махаон,
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- подалирий,
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- ксилопа фиолетовая,
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- сколия — гигант,
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- мегариса перлата.
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Наибольшую ценность представляют герпетофауна. В заказнике обнаружены виды рептилий, которые занесены в Красную книгу Украины:
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- обыкновенная медянка
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- узорчатый полоз.
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На это время на территории Донецкой области насчитывается 148 объектов природно-заповедного фонда, общей площадью 97 260,78 га, что составляет 3,67% от общей площади области.
Напомним, флора и фауна Чернобыльского заповедника “помолодели” на сто лет.