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Первый змеиный заказник появился в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Донецкой области создан заказник “Змеиная гора” площадью почти 246 га. Об этом сообщил Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации, передает УНН.

“19 ноября 2018 года председателем Донецкой облгосадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации было подписано распоряжение № 1378/5-18 ”Об объявлении ландшафтного заказника местного значения “Змеиная гора” на территории Николаевского городского совета Славянского района и Краматорского городского совета“, общей площадью 245,78 га, из них 115,78 га на территории Николаевского городского совета Славянского района и 130,0 га на территории Краматорского городского совета без изъятия земель”, - говорится в сообщении.

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В пресс-службе облгосадминистрации отметили, что заказник создан с целью защиты редких видов пресмыкающихся.

“Этот природный участок расположен на правом склоне долины р. Беленькая и представляет собой местность разнотравно-типчаково-ковыльной степи”, — отметили местные чиновники.

На территории заказника растут виды растений, занесенные в охраняемые перечни различного уровня. В частности, из числа Красной книги Украины и Донецкой области это:

  • ковыль украинский,
  • ковыль Лессинга,
  • ковыль волосистый,
  • келерия Талиевая,
  • гиацинтик бледный,
  • василек русский,
  • бурачек голоножковый,
  • левкой душистый,
  • громовик донской,
  • норичник меловой,
  • хвойник двухколосковый.

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Среди редких насекомых, обитающих на этом участке:

  • дыбка степная,
  • сатурния грушевая,
  • поликсена,
  • махаон,
  • подалирий,
  • ксилопа фиолетовая,
  • сколия — гигант,
  • мегариса перлата.

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Наибольшую ценность представляют герпетофауна. В заказнике обнаружены виды рептилий, которые занесены в Красную книгу Украины:

  • обыкновенная медянка
  • узорчатый полоз.

На это время на территории Донецкой области насчитывается 148 объектов природно-заповедного фонда, общей площадью 97 260,78 га, что составляет 3,67% от общей площади области.

Напомним, флора и фауна Чернобыльского заповедника “помолодели” на сто лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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