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Донбасс первым введет евростандарты проверки состояния воды

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Донбасс первым внедрит европейский мониторинг экологического состояния водных ресурсов. Это станет стратегическим шагом на пути к восстановлению экостабильности на Востоке страны. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак на странице в Facebook, передает УНН.

Донбасс первым введет евростандарты проверки состояния воды

“Минприроды совместно с ОБСЕ создало новую информационную систему окружающей среды Донбасса. Цифровая онлайн-платформа даст каждому гражданину доступ к постоянно обновляющейся информации об экологических рисках, состоянии воздуха, воды и природоохранных территорий в регионе. Также создана программа мониторинга качества воды, стратегической водной артерии Востока, — реки Северский Донец”, - говорится в сообщении.

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Сотрудничество Минприроды и ОБСЕ в Украине продолжается с 2017 года. За это время в проекте “Оценка ущерба окружающей среде на Востоке” были наработаны инструменты мониторинга пострадавших в результате военных действий территорий, а также получена реальная картина состояния окружающей среды в Луганской и Донецкой области.

“Сегодня Украина на этапе внедрения интегрированного управления водными ресурсами. Это горизонтальная реформа во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, предусматривает подготовку Плана управления речным бассейном. Бассейн Дона станет первым практическим пилотом этой реформы. Донбасс должен первым почувствовать результаты евроинтеграционным реформ”, - отметил Остап Семерак.

По его словам, этот речной бассейн является основным источником воды для Харьковской, Донецкой и Луганской областей, включая территории, которые пострадали в результате военных действий.

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“Экологическое состояние бассейна Дона — это безопасность миллионов людей”, — подытожил Семерак.

Напомним, Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 года в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологическим, химическим и физико-химическим показателям.

Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.

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