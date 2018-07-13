Сплавляли річкою Сіверський Донець: що намагались ввезти з окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Прикордонники перехопили машину з харчовим обладнанням вартістю 800 тисяч гривень, яке намагались переправити через територію окупованого Донбасу. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Прикордонні оперативно-розшукові підрозділи у взаємодії з підрозділом ЗСУ зі складу Об’єднаних сил виявили поза визначеними дорожніми коридорами автомобіль, у якому знаходилось виробниче обладнання для харчової промисловості на суму 800 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Автомобіль контрабандистів виявили 12 липня. Співробітники ДПСУ та ЗСУ зі складу ОС знайшли автомобіль “ГАЗель”, у якому знаходилось устаткування для виробництва харчової продукції без відповідних документів.
Як з’ясувалось, зазначене обладнання було незаконно переміщено з тимчасово окупованої території України на напрямку Жовте — Лобачеве (Слов’яносербський район Луганської області) поза визначеними дорожніми коридорами. Товар переміщувався маломірними плавзасобами через річку Сіверський Донець (права притока р.Дон).
Вантаж, вартістю близько 800 тисяч гривень, разом із транспортним засобом передано співробітникам ГУ ДФС у Луганській області.
Стосовно правопорушників складено протоколи за ст. 204-3 КУпАП “Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції”.
Нагадаємо, з окупованого Донбасу намагалися ввезти яхту.