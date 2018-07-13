Сплавляли по реке Северский Донец: что пытались ввезти из оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Пограничники перехватили машину с пищевым оборудованием стоимостью 800 тысяч гривен, которое пытались переправить через территорию оккупированного Донбасса. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Пограничные оперативно-розыскные подразделения во взаимодействии с подразделением ВСУ из состава Объединенных сил обнаружили вне определенных дорожными коридорами автомобиль, в котором находилось производственное оборудование для пищевой промышленности на сумму 800 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Автомобиль контрабандистов обнаружили 12 июля. Сотрудники ГПСУ и ВСУ из состава ОС нашли автомобиль “ГАЗель”, в котором находилось оборудование для производства пищевой продукции без соответствующих документов.
Как выяснилось, указанное оборудование было незаконно перемещено из временно оккупированной территории Украины на направлении Желтое — Лобачево (Славяносербский район Луганской области) вне определенных дорожных коридоров. Товар перемещался маломерными плавсредствами через реку Северский Донец (правый приток р.Дон).
Груз с ориентировочной стоимостью 800 тысяч гривен, вместе с транспортным средством передан сотрудникам ГУ ГФС в Луганской области.
В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 204-3 КУоАП “Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции”.