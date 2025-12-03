Дональд Трамп дрімав під час засідання Кабміну у Білому домі

$42.330.01
49.180.13
ukenru
03:01 • 11062 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 18083 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 17472 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 29670 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 68476 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 46764 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37650 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33436 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59195 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55932 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
95%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: тривала майже 5 годинPhotoVideo2 грудня, 21:55 • 7680 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge03:42 • 6186 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 13998 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 5588 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 6338 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 5634 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 28602 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 38341 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 36700 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 37643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Зеленська
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ірландія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 48165 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 50396 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 106095 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 80318 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 96232 перегляди
Актуальне
Техніка
Truth Social
Fox News
Шахед-136
Brent

Дональд Трамп дрімав під час засідання Кабміну у Білому домі

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Президент Дональд Трамп кілька разів заплющував очі під час відкритого засідання Кабінету міністрів, що тривало понад дві години. Це вже другий подібний інцидент за останній місяць, попри його заяви про відмінний стан здоров'я.

Дональд Трамп дрімав під час засідання Кабміну у Білому домі
Фото: The New York Times

Під час відкритого засідання Кабінету міністрів у вівторок президент Дональд Трамп, схоже, боровся зі сном, кілька разів заплющуючи очі. Це вже другий подібний випадок за останній місяць. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Зустріч тривала дві години і 18 хвилин. Протягом цього часу 79-річний президент виглядав втомленим. Приблизно через 50 хвилин, коли виступала міністр сільського господарства Брук Л. Роллінз, він ледь тримав очі відкритими.

Пізніше, під час промови міністра освіти Лінди Макмегон, Трамп заплющив очі на п’ять секунд. Згодом, коли виступав державний секретар Марко Рубіо, президент знову нахилився вперед і, схоже, заплющив очі.

Минулого місяця подібний епізод стався під час заходу в Овальному кабінеті 6 листопада, коли Трамп також на кілька секунд заплющив очі.

До того ж, на початку засідання Трамп розкритикував медіа за те, як вони висвітлюють його вік і стан. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заперечила, що президент заснув. Вона заявила, що Трамп "уважно слухав і керував усією зустріччю"

Я дам вам знати, коли щось буде не так

- сказав президент Дональд Трамп. 

Він також заявив, що на медичному огляді отримав "відмінні оцінки".

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про готовність оприлюднити результати свого МРТ у відповідь на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Уолза щодо його фізичного та розумового стану. Трамп зазначив, що його МРТ ідеальні, але не уточнив, коли саме їх опублікує.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Тім Волз
Марко Рубіо
The New York Times
Білий дім
Дональд Трамп