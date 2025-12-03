Дональд Трамп дрімав під час засідання Кабміну у Білому домі

Фото: The New York Times

Під час відкритого засідання Кабінету міністрів у вівторок президент Дональд Трамп, схоже, боровся зі сном, кілька разів заплющуючи очі. Це вже другий подібний випадок за останній місяць. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Зустріч тривала дві години і 18 хвилин. Протягом цього часу 79-річний президент виглядав втомленим. Приблизно через 50 хвилин, коли виступала міністр сільського господарства Брук Л. Роллінз, він ледь тримав очі відкритими.

Пізніше, під час промови міністра освіти Лінди Макмегон, Трамп заплющив очі на п’ять секунд. Згодом, коли виступав державний секретар Марко Рубіо, президент знову нахилився вперед і, схоже, заплющив очі.

Минулого місяця подібний епізод стався під час заходу в Овальному кабінеті 6 листопада, коли Трамп також на кілька секунд заплющив очі.

До того ж, на початку засідання Трамп розкритикував медіа за те, як вони висвітлюють його вік і стан. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заперечила, що президент заснув. Вона заявила, що Трамп "уважно слухав і керував усією зустріччю"

Я дам вам знати, коли щось буде не так - сказав президент Дональд Трамп.

Він також заявив, що на медичному огляді отримав "відмінні оцінки".

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про готовність оприлюднити результати свого МРТ у відповідь на сумніви губернатора Міннесоти Тіма Уолза щодо його фізичного та розумового стану. Трамп зазначив, що його МРТ ідеальні, але не уточнив, коли саме їх опублікує.