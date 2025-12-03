Дональд Трамп дремал во время заседания Кабмина в Белом доме
Киев • УНН
Президент Дональд Трамп несколько раз закрывал глаза во время открытого заседания Кабинета министров, которое длилось более двух часов. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц, несмотря на его заявления об отличном состоянии здоровья.
Во время открытого заседания Кабинета министров во вторник президент Дональд Трамп, похоже, боролся со сном, несколько раз закрывая глаза. Это уже второй подобный случай за последний месяц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Встреча длилась два часа и 18 минут. В течение этого времени 79-летний президент выглядел уставшим. Примерно через 50 минут, когда выступала министр сельского хозяйства Брук Л. Роллинз, он едва держал глаза открытыми.
Позже, во время речи министра образования Линды Макмэхон, Трамп закрыл глаза на пять секунд. Впоследствии, когда выступал государственный секретарь Марко Рубио, президент снова наклонился вперед и, похоже, закрыл глаза.
В прошлом месяце подобный эпизод произошел во время мероприятия в Овальном кабинете 6 ноября, когда Трамп также на несколько секунд закрыл глаза.
К тому же, в начале заседания Трамп раскритиковал медиа за то, как они освещают его возраст и состояние. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отрицала, что президент заснул. Она заявила, что Трамп "внимательно слушал и руководил всей встречей"
Я дам вам знать, когда что-то будет не так
Он также заявил, что на медицинском осмотре получил "отличные оценки".
Напомним
Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать результаты своего МРТ в ответ на сомнения губернатора Миннесоты Тима Уолза относительно его физического и умственного состояния. Трамп отметил, что его МРТ идеальны, но не уточнил, когда именно их опубликует.