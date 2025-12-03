Дональд Трамп дремал во время заседания Кабмина в Белом доме

Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge

Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge

Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge

Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge 03:42 • 5824 просмотра