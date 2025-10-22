$41.740.01
Ексклюзив
15:19 • 2784 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 5894 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 13960 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16186 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11720 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11415 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10212 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8938 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16143 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17294 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
До трьох черг одночасно: завтра в більшості областей України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень

Київ • УНН

 • 718 перегляди

23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості областей України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії до трьох черг одночасно. Це стосується як побутових, так і промислових споживачів.

До трьох черг одночасно: завтра в більшості областей України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень

Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії до трьох черг одночасно. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Деталі

Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності

- йдеться в повідомленні.

В Укренерго додали, що у разі зміни ситуації буде повідомлено додатково.

Нагадаємо

З 16 години в Україні в усіх регіонах, де були аварійні відключення електроенергії, вводять графіки погодинних відключень до трьох черг одночасно, окрім того діятимуть графіки для промисловості до 22:00.

Павло Башинський

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна