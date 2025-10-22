До трьох черг одночасно: завтра в більшості областей України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень
Київ • УНН
23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості областей України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії до трьох черг одночасно. Це стосується як побутових, так і промислових споживачів.
Деталі
Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності
В Укренерго додали, що у разі зміни ситуації буде повідомлено додатково.
Нагадаємо
З 16 години в Україні в усіх регіонах, де були аварійні відключення електроенергії, вводять графіки погодинних відключень до трьох черг одночасно, окрім того діятимуть графіки для промисловості до 22:00.