До трех очередей одновременно: завтра в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений
Киев • УНН
Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынужденно будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии до трех очередей одновременно. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Подробности
Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Для бытовых потребителей – графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. Для промышленных потребителей – графики ограничения мощности
В Укрэнерго добавили, что в случае изменения ситуации будет сообщено дополнительно.
Напомним
С 16 часов в Украине во всех регионах, где были аварийные отключения электроэнергии, вводят графики почасовых отключений до трех очередей одновременно, кроме того будут действовать графики для промышленности до 22:00.