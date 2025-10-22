На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
З 16:00 в усіх регіонах, де були аварійні відключення, запроваджуються графіки погодинних відключень до трьох черг одночасно. Також з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
З 16 години в Україні в усіх регіонах, де були аварійні відключення електроенергії, вводять графіки погодинних відключень до трьох черг одночасно, окрім того діятимуть графіки для промисловості до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу
З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно
Як дізнатися про відключення
Дізнатись час і тривалість відключень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.
Зокрема, за даними ДТЕК, на графіки відключень переводять і Київ.
Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів
Українців закликали: "Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо".
