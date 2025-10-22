$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 740 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 2304 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 3750 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 5452 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 5068 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6576 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15353 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 16956 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26093 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31559 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярные новости
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 30872 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto22 октября, 05:30 • 40535 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22 октября, 05:34 • 33233 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 20706 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16334 просмотра
публикации
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 746 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 2316 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 7434 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 13612 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16412 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Черниговская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 592 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 28359 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 43441 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 53004 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 43108 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
БМ-21 «Град»
Крылатая ракета Storm Shadow

На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 5074 просмотра

С 16:00 во всех регионах, где были аварийные отключения, вводятся графики почасовых отключений до трех очередей одновременно. Также с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго

С 16 часов в Украине во всех регионах, где были аварийные отключения электроэнергии, вводят графики почасовых отключений до трех очередей одновременно, кроме того будут действовать графики для промышленности до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

С целью запитки длительно обесточенных потребителей – во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, с 16:00 будут введены графики почасовых отключений (ГПО). Объем применения ГПО – до трех очередей одновременно

- сообщили в Укрэнерго.

Как узнать об отключении

Узнать время и продолжительность отключений по вашему адресу можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.

В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь22.10.25, 15:54 • 7434 просмотра

В частности, по данным ДТЭК, на графики отключений переводят и Киев.

Также с 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей

- подчеркнули в Укрэнерго.

Украинцев призвали: "Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно".

Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света22.10.25, 13:59 • 5708 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина