На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
Киев • УНН
С 16:00 во всех регионах, где были аварийные отключения, вводятся графики почасовых отключений до трех очередей одновременно. Также с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
С целью запитки длительно обесточенных потребителей – во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, с 16:00 будут введены графики почасовых отключений (ГПО). Объем применения ГПО – до трех очередей одновременно
Как узнать об отключении
Узнать время и продолжительность отключений по вашему адресу можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.
В частности, по данным ДТЭК, на графики отключений переводят и Киев.
Также с 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей
Украинцев призвали: "Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно".
