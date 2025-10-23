До паспорта-книжечки записи можливі лише державною мовою: Рада схвалила зміни

$41.760.01
48.370.10
ukenru
10:10 • 2616 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 6256 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 5090 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 12714 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15018 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 22555 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 14056 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 13476 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 20981 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 30994 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.7м/с
65%
746мм
Популярнi новини
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 20507 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 18888 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 18331 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto05:57 • 11334 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5210 перегляди
Публікації
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 2582 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 6206 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 22543 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5328 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 51778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Кая Каллас
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 28642 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 48620 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 62598 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 71369 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 60868 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Tesla Model Y
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

До паспорта-книжечки записи можливі лише державною мовою: Рада схвалила зміни

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №13369, згідно з яким записи до паспорта-книжечки вносяться виключно державною мовою. Також положення про закордонний паспорт визнано таким, що втратило чинність.

До паспорта-книжечки записи можливі лише державною мовою: Рада схвалила зміни

До паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки записи вносяться виключно державною мовою. Верховна Рада ухвалила в цілому відповідний проєкт постанови №13369, повідомили у ВР, пише УНН.

Деталі

Внесеними змінами до постанови щодо положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ передбачено що:

  • до паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки записи вносяться державною мовою;
    • положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон визнається таким, що втратило чинність.

      Нагадаємо

      З 1 січня 2025 року в Україні змінилася вартість оформлення біометричних документів. ID-картка коштує від 558 грн, а закордонний паспорт - від 1042 грн.

      Юлія Шрамко

      СуспільствоПолітика
      Верховна Рада України
      Україна