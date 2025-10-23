До паспорта-книжечки записи можливі лише державною мовою: Рада схвалила зміни
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №13369, згідно з яким записи до паспорта-книжечки вносяться виключно державною мовою. Також положення про закордонний паспорт визнано таким, що втратило чинність.
До паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки записи вносяться виключно державною мовою. Верховна Рада ухвалила в цілому відповідний проєкт постанови №13369, повідомили у ВР, пише УНН.
Деталі
Внесеними змінами до постанови щодо положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ передбачено що:
- до паспорта громадянина України у вигляді паспортної
книжечки записи вносяться державною мовою;
- положення про паспорт громадянина України
для виїзду за кордон визнається таким, що втратило чинність.
Нагадаємо
З 1 січня 2025 року в Україні змінилася вартість оформлення біометричних документів. ID-картка коштує від 558 грн, а закордонний паспорт - від 1042 грн.