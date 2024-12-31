Нові ціни на ID-картки та закордонні паспорти: що зміниться з 2025 року

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Київ • УНН

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З 1 січня 2025 року в Україні зміниться вартість оформлення біометричних документів. ID-картка коштуватиме від 558 грн, а закордонний паспорт - від 1042 грн.

З 1 січня 2025 року змінить вартість оформлення ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання. Про це повідомили у Державній міграційній службі України, пише УНН.

"З 1 січня 2025 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінено вартість бланків окремих біометричних документів.

У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні", — зазначається на сайті Міграційної служби.

У 2025 році ціни на послуги наступні:

ID-картка

• Вперше — безкоштовно.

• До 20 робочих днів:

• 558 грн (126 грн – послуга, 432 грн – бланк).

• До 10 робочих днів:

• 928 грн (496 грн – послуга, 432 грн – бланк).

Закордонний паспорт

• До 20 робочих днів:

• 1042 грн (352 грн – послуга, 690 грн – бланк).

• До 7 робочих днів:

• 1682 грн (992 грн – послуга, 690 грн – бланк).

Посвідка на постійне проживання

• 1175 грн (496 грн – послуга, 594 грн – бланк, 85 грн – держмито).

Посвідка на тимчасове проживання

• 1080 грн (452 грн – послуга, 594 грн – бланк, 34 грн – держмито).

Що варто знати?

• Ціни залежать від терміновості виготовлення та типу бланка.

• Документи оформлюються через відповідні державні органи або центри надання адміністративних послуг.

• Для оформлення необхідно мати стандартний набір документів: паспорт, РНОКПП (ідентифікаційний код) та, за потреби, інші довідки чи заяви.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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