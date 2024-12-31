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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые цены на ID-карты и загранпаспорта: что изменится с 2025 года

Новые цены на ID-карты и загранпаспорта: что изменится с 2025 года

Киев  •  УНН

 • 10155 просмотра

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С 1 января 2025 года в Украине изменится стоимость оформления биометрических документов. ID-карта будет стоить от 558 грн, а загранпаспорт - от 1042 грн.

С 1 января 2025 года изменит стоимость оформления ID-карты, загранпаспорта, а также видов на временное и постоянное проживание. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины, пишет УНН.

"С 1 января 2025 года ГП "Полиграфический комбинат „Украина" изменена стоимость бланков отдельных биометрических документов.

В связи с этим росла и общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное проживание в Украине", - отмечается на сайте Миграционной службы.

В 2025 году цены на услуги следующие:

ID-карта

- Впервые - бесплатно.

- До 20 рабочих дней:

- 558 грн (126 грн - услуга, 432 грн - бланк).

- До 10 рабочих дней:

- 928 грн (496 грн - услуга, 432 грн - бланк).

Загранпаспорт

- До 20 рабочих дней:

- 1042 грн (352 грн - услуга, 690 грн - бланк).

- До 7 рабочих дней:

- 1682 грн (992 грн - услуга, 690 грн - бланк).

Постоянный вид на жительство

- 1175 грн (496 грн - услуга, 594 грн - бланк, 85 грн - госпошлина).

Временный вид на жительство

- 1080 грн (452 грн - обслуживание, 594 грн - форма, 34 грн - держмит).

Что стоит знать?

- Цены зависят от срочности изготовления и типа бланка.

- Документы оформляются через соответствующие государственные органы или центры предоставления административных услуг.

- Для оформления необходимо иметь стандартный набор документов: паспорт, РНОКПП (идентификационный код) и, при необходимости, другие справки или заявления.

Алина Волянская

Алина Волянская

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