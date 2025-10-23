$41.760.01
В паспорт-книжечку записи возможны только на государственном языке: Рада одобрила изменения

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Верховная Рада приняла проект постановления №13369, согласно которому записи в паспорт-книжечку вносятся исключительно на государственном языке. Также положение о загранпаспорте признано утратившим силу.

В паспорт-книжечку записи возможны только на государственном языке: Рада одобрила изменения

В паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки записи вносятся исключительно на государственном языке. Верховная Рада приняла в целом соответствующий проект постановления №13369, сообщили в ВР, пишет УНН.

Детали

Внесенными изменениями в постановление относительно положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу" от 26 июня 1992 года №2503-ХІІ предусмотрено, что:

  • в паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки записи вносятся на государственном языке;
    • положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу признается утратившим силу.

      Напомним

      С 1 января 2025 года в Украине изменилась стоимость оформления биометрических документов. ID-карта стоит от 558 грн, а загранпаспорт - от 1042 грн.

      Юлия Шрамко

      ОбществоПолитика
      Верховная Рада
      Украина