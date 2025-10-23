В паспорт-книжечку записи возможны только на государственном языке: Рада одобрила изменения
Киев • УНН
Верховная Рада приняла проект постановления №13369, согласно которому записи в паспорт-книжечку вносятся исключительно на государственном языке. Также положение о загранпаспорте признано утратившим силу.
В паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки записи вносятся исключительно на государственном языке. Верховная Рада приняла в целом соответствующий проект постановления №13369, сообщили в ВР, пишет УНН.
Детали
Внесенными изменениями в постановление относительно положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу" от 26 июня 1992 года №2503-ХІІ предусмотрено, что:
- в паспорт гражданина Украины в виде паспортной
книжечки записи вносятся на государственном языке;
- положение о паспорте гражданина Украины
для выезда за границу признается утратившим силу.
Напомним
С 1 января 2025 года в Украине изменилась стоимость оформления биометрических документов. ID-карта стоит от 558 грн, а загранпаспорт - от 1042 грн.