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До Києва найближчим часом повернеться посол Сербії

До Києва найближчим часом повернеться посол Сербії

Київ • УНН

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Сербія та Україна домовилися про покращення двосторонніх відносин: посол Сербії незабаром повернеться до Києва, а також планується проведення економічного форуму між двома країнами.

Посол Сербії найближчим часом повернеться до виконання обов'язків у Києві. Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич, передає УНН.

Дуже хороша і коректна розмова з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн. Також посол Сербії найближчим часом повернеться до виконання обов'язків у Києві. Ми також говорили про європейський шлях обох країн та нагальну потребу встановлення миру 

- написав Вучич в Instagram.

Вучич також вказав міністру Кулебі на проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні.

Доповнення

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку Україні у її війні проти росії після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у понеділок, але не взяв зобов’язань щодо санкцій проти москви.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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