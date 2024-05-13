В Киев в ближайшее время вернется посол Сербии

Посол Сербии в ближайшее время вернется к исполнению обязанностей в Киеве. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает УНН.

Очень хороший и корректный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы обсудили и договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический форум между бизнесменами двух стран. Также посол Сербии в ближайшее время вернется к исполнению обязанностей в Киеве. Мы также говорили о европейском пути обеих стран и насущной необходимости установления мира - написал Вучич в Instagram.

Вучич также указал министру Кулебе на проблемы, с которыми сталкивается Сербия, особенно на международном уровне.

Дополнение

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине в ее войне против россии после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в понедельник, но не взял обязательств по санкциям против москвы.