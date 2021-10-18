До КСУ надійшов закон про судову реформу

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. До Конституційного Суду України на розгляд надійшло подання Верховного Суду щодо конституційності положень закону про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя. Про це УНН повідомляє з посиланням на КСУ.

Цитата

“До Конституційного Суду України 13 жовтня 2021 року надійшло конституційне подання Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу тринадцятого пункту 23-1 розділу III „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про Вищу раду правосуддя“ від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII, абзаців першого, шостого, одинадцятого пункту 4 розділу II „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя“ від 14 липня 2021 року № 1635-ІХ”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

8 жовтня Верховний Суд звернувся до Конституційного суду з проханням перевірити на відповідність Конституції оремих положень закону про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до відповідальності.

Доповнення

Рада суддів України у вересні цього року оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради Вищої ради правосуддя.

Контекст

Верховна Рада України у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроєкт № 5068.

3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо діяльності ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради.

У Зеленського очікували на старт роботи етичної ради Вищої ради правосуддя ще в середині вересня.

Ба більше, міжнародні партнери вже надали кандидатури провідних судових експертів для відбору та призначення до ради.

Однак 13 вересня стало відомо, що Рада суддів України не змогла делегувати трьох представників до Етичної ради.

Так, зокрема, 16 членів РСУ, тобто більшість — не підтримали жодного з висунутих кандидатів. Відтак, жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

У зв’язку зі згаданою ситуацією, в Офісі Президента відбулась запланована раніше зустріч з представниками судової влади та міжнародними партнерами, скликана після того, як Рада суддів не змогла делегувати кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

Українські Національні Новини

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