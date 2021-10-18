В КСУ поступил закон о судебной реформе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Конституционный Суд Украины на рассмотрение поступило представление Верховного Суда относительно конституционности положений закона о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.
Цитата
“В Конституционный Суд Украины 13 октября 2021 года поступило конституционное представление Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений абзаца тринадцатого пункта 23-1 раздела III „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О Высшем совете правосудия“ от 21 декабря 2016 года № 1798-VIII, абзацев первого, шестого, одиннадцатого пункта 4 раздела II „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия“ от 14 июля 2021 года № 1635-IX”, — говорится в сообщении.
Что было раньше
8 октября Верховная Суд обратился в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции пашем положений закона о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добродетель членов ВСУ, а также изменяет порядок привлечения судей к ответственности.
Дополнение
Совет судей Украины в сентябре этого года объявил о начале отбора на должность члена Этического совета Высшего совета правосудия.
Контекст
Верховная Рада Украины в июле изменила порядок избрания на должности членов ВРП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВРУ, поддержав президентский законопроект № 5068.
3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСУ, в частности по созданию этике совета.
У Зеленского ожидали на старт работы этического совета Высшего совета правосудия еще в середине сентября.
Более того, международные партнеры уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.
Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смог делегировать трех представителей в Этический совет.
Так, в частности, 16 членов ССУ, то есть большинство — не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.
В связи с упомянутой ситуацией, в Офисе Президента состоялась запланированная ранее встреча с представителями судебной власти и международными партнерами, созванная после того, как Совет судей не смог делегировать кандидатов в этике совета Высшего совета правосудия.