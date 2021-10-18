В КСУ поступил закон о судебной реформе

Цитата

“В Конституционный Суд Украины 13 октября 2021 года поступило конституционное представление Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений абзаца тринадцатого пункта 23-1 раздела III „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О Высшем совете правосудия“ от 21 декабря 2016 года № 1798-VIII, абзацев первого, шестого, одиннадцатого пункта 4 раздела II „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия“ от 14 июля 2021 года № 1635-IX”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

8 октября Верховная Суд обратился в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции пашем положений закона о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добродетель членов ВСУ, а также изменяет порядок привлечения судей к ответственности.

Дополнение

Совет судей Украины в сентябре этого года объявил о начале отбора на должность члена Этического совета Высшего совета правосудия.

Контекст

Верховная Рада Украины в июле изменила порядок избрания на должности членов ВРП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВРУ, поддержав президентский законопроект № 5068.

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСУ, в частности по созданию этике совета.

У Зеленского ожидали на старт работы этического совета Высшего совета правосудия еще в середине сентября.

Более того, международные партнеры уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.

Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смог делегировать трех представителей в Этический совет.

Так, в частности, 16 членов ССУ, то есть большинство — не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

В связи с упомянутой ситуацией, в Офисе Президента состоялась запланированная ранее встреча с представителями судебной власти и международными партнерами, созванная после того, как Совет судей не смог делегировать кандидатов в этике совета Высшего совета правосудия.