Рада суддів після наради в ОП зробила крок до запуску реформи ВРП

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Рада суддів України у вівторок оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради Вищої ради правосуддя, передає УНН з посиланням на заяву РСУ.

Цитата

“Строк подання кандидатами документів для участі в конкурсі — із 22вересня2021 року по 21 жовтня2021 року включно. Документи можна подати особисто до Ради суддів України за адресою: вул. Липська, 18/5, м.Київ до 17 год 00 хв. 21 жовтня 2021 року”, — повідомили в РСУ.

Деталі

Повідомляється, що розгляд питання про включення до списку кандидатів здійснюється на засіданні Ради суддів за наслідками співбесіди на основі поданих документів шляхом обговорення кандидатур та голосування.

Що передувало

Раніше США закликали Україну врятувати судову реформу, завершивши комплектацію експертних колегій, які повинні займатися відбором кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

“Група семи” також закликала Раду суддів та партнерів України якомога швидше висунути експертів до складу Вищої ради правосуддя.

Контекст

Верховна Рада України у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроєкт № 5068.

3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо діяльності ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради.

У Зеленського очікували на старт роботи етичної ради Вищої ради правосуддя ще минулого тижня.

Ба більше, міжнародні партнери вже надали кандидатури провідних судових експертів для відбору та призначення до ради.

Однак 13 вересня стало відомо, що Рада суддів України не змогла делегувати трьох представників до Етичної ради.

Так, зокрема, 16 членів РСУ, тобто більшість — не підтримали жодного з висунутих кандидатів. Відтак, жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

У зв’язку зі згаданою ситуацією, в Офісі Президента відбулась запланована раніше зустріч з представниками судової влади та міжнародними партнерами, скликана після того, як Рада суддів не змогла делегувати кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

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