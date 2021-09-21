Совет судей после совещания в ОП сделал шаг к запуску реформы ВСП

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Совет судей Украины во вторник объявил о начале отбора на должность члена этического совета Высшего совета правосудия, передает УНН со ссылкой на заявление ССУ.

Цитата

"Срок подачи кандидатами документов для участия в конкурсе - с 22 сентября 2021 года по 21 октября 2021 года включительно. Документы можно подать лично в Совет судей Украины по адресу: ул. Липская, 18/5, г. Киев до 17.00. 21 октября 2021 года", - сообщили в ССУ.

Детали

Сообщается, что рассмотрение вопроса о включении в список кандидатов осуществляется на заседании Совета судей по результатам собеседования на основе представленных документов путем обсуждения кандидатур и голосования.

Что предшествовало

Ранее США призвали Украину спасти судебную реформу, завершив комплектацию экспертных коллегий, которые должны заниматься отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

"Группа семи" также призвала Совет судей и партнеров Украины как можно скорее выдвинуть экспертов в состав Высшего совета правосудия.

Контекст

Верховная Рада Украины в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВСУ, поддержав президентский законопроект № 5068.

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСУ, в частности по созданию этического совета.

У Зеленского ожидали старт работы этического совета Высшего совета правосудия еще на прошлой неделе.

Более того, международные партнеры уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.

Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смог делегировать трех представителей в этический совет.

Так, в частности, 16 членов ССУ, то есть большинство - не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

В связи с упомянутой ситуацией, в Офисе Президента состоялась запланированная ранее встреча с представителями судебной власти и международными партнерами, созванная после того, как Совет судей не смогл делегировать кандидатов в этический совет Высшего совета правосудия.

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