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Держдепартамент США закликав Україну “врятувати судову реформу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. США закликали Україну врятувати судову реформу, завершивши комплектацію експертних колегій, які повинні займатися відбором кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Про це йдеться в заяві прессекретаря Держдепартаменту Неда Прайса, передає УНН.

Деталі

У документі сказано, що в липні, після того, як Україна прийняла закон про проведення судової реформи, міжнародні партнери призначили “висококваліфікованих експертів для підтримки відновлення головного судового органу України”, відповідно до цього закону.

Цитата

“Проте 13 вересня Рада суддів України відмовився призначити українських суддів для участі в цьому процесі, що загрожує зірвати обіцянку (проведення) справжньої судової реформи в Україні. Все ще є час, щоб врятувати ці зусилля. Рада суддів може виконати своє зобов’язання з виконання закону і висунути призначенців”, — заявив Прайс.

За його словами, судова реформа дозволить Україні “продовжити шлях до євроатлантичної інтеграції”, а також забезпечить нові робочі місця і економічне зростання. “Український народ не заслуговує меншого”, — додав він.

Контекст

Верховна Рада України у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроєкт № 5068.

3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо діяльності ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради.

У Зеленського очікували на старт роботи етичної ради Вищої ради правосуддя ще минулого тижня.

Ба більше, міжнародні партнери вже надали кандидатури провідних судових експертів для відбору та призначення до ради.

Однак 13 вересня стало відомо, що Рада суддів України не змогла делегувати трьох представників до Етичної ради.

Так, зокрема, 16 членів РСУ, тобто більшість — не підтримали жодного з висунутих кандидатів. Відтак, жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

У зв’язку зі згаданою ситуацією, в Офісі Президента відбулась запланована раніше зустріч з представниками судової влади та міжнародними партнерами, скликана після того, як Рада суддів не змогла делегувати кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

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