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Госдепартамент США призвал Украину "спасти судебную реформу"

Госдепартамент США призвал Украину "спасти судебную реформу"

Киев  •  УНН

 • 19419 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. США призвали Украину спасти судебную реформу, завершив комплектацию экспертных коллегий, которые должны заниматься отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, передает УНН.

Детали

В документе сказано, что в июле, после того, как Украина приняла закон о проведении судебной реформы, международные партнеры назначили “высококвалифицированных экспертов для поддержки восстановления главного судебного органа Украины”, согласно этого закона.

Цитата

“Однако 13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в этом процессе, грозит сорвать обещание (проведение) настоящей судебной реформы в Украине. Все еще есть время, чтобы спасти эти усилия. Совет судей может выполнить свое обязательство по выполнению закона и выдвинуть назначенцев”, — заявил Прайс.

По его словам, судебная реформа позволит Украине “продолжить путь к евроатлантической интеграции”, а также обеспечит новые рабочие места и экономический рост. “Украинский народ не заслуживает меньшего”, — добавил он.

Контекст

Верховная Рада Украины в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВРУ, поддержав президентский законопроект № 5068.

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВРУ, в частности по созданию этике совета.

В Зеленского ожидали старт работы этического совета Высшего совета правосудия еще на прошлой неделе.

Более того, международные партнеры уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.

Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смогла делегировать трех представителей в этике совета.

Так, в частности, 16 членов ССУ, то есть большинство — не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

В связи с упомянутой ситуацией, в Офисе Президента состоялась запланированная ранее встреча с представителями судебной власти и международными партнерами, созванная после того, как Совет судей не смогла делегировать кандидатов в этике совета Высшего совета правосудия.

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