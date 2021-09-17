Посли G7 закликали Раду суддів "забезпечити швидке висунення" експертів до Етичної ради ВРП

Цитата

“Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав Офіс президента України. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням провести реформу ВРП”, — йдеться в заяві послів G7 в Україні.

Деталі

“Реформа ВРП — це історична можливість створити ефективну та чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують. Посли закликали Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП”, — підсумували в представництві.

Що передувало

Раніше США закликали Україну врятувати судову реформу, завершивши комплектацію експертних колегій, які повинні займатися відбором кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Контекст

Верховна Рада України у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроєкт № 5068.

3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо діяльності ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради.



У Зеленського очікували на старт роботи етичної ради Вищої ради правосуддя ще минулого тижня.



Ба більше, міжнародні партнери вже надали кандидатури провідних судових експертів для відбору та призначення до ради.

Однак 13 вересня стало відомо, що Рада суддів України не змогла делегувати трьох представників до Етичної ради.

Так, зокрема, 16 членів РСУ, тобто більшість — не підтримали жодного з висунутих кандидатів. Відтак, жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

У зв’язку зі згаданою ситуацією, в Офісі Президента відбулась запланована раніше зустріч з представниками судової влади та міжнародними партнерами, скликана після того, як Рада суддів не змогла делегувати кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя.