Послы G7 призвали Совет судей "обеспечить быстрое выдвижение" экспертов в Этический совет ВСП

Контекст
Верховная Рада Украины в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВРУ, поддержав президентский законопроект № 5068.
3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВРУ, в частности по созданию этике совета.
В Зеленского ожидали старт работы этического совета Высшего совета правосудия еще на прошлой неделе.
Более того, международные партнеры уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.
Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смогла делегировать трех представителей в этике совета.
Так, в частности, 16 членов ССУ, то есть большинство — не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.
В связи с упомянутой ситуацией, в Офисе Президента состоялась запланированная ранее встреча с представителями судебной власти и международными партнерами, созванная после того, как Совет судей не смогла делегировать кандидатов в этике совета Высшего совета правосудия.