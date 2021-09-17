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Послы G7 призвали Совет судей "обеспечить быстрое выдвижение" экспертов в Этический совет ВСП

Послы G7 призвали Совет судей "обеспечить быстрое выдвижение" экспертов в Этический совет ВСП

Киев  •  УНН

 • 23873 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. "Группа семи" призвала Совет судей и партнеров Украины как можно скорее выяснить экспертов в состав Высшего совета правосудия. Об этом говорится в сообщении группы по итогам встречи, посвященной судебной реформе в Украине, передает УНН.

Цитата

“Послы G7 с удовольствием присоединились к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебной властью по реформированию Высшего совета правосудия, который принимал Офис президента Украины. Послы услышали все стороны, включая единогласным обязательством провести реформу ВСП”, — говорится в заявлении послов G7 в Украине.

Детали

“Реформа ВСП — это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которую заслуживают. Послы призвали Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав этике совета ВРУ”, — подытожили в представительстве.

Что предшествовало

Ранее США призвали Украину спасти судебную реформу, завершив комплектацию экспертных коллегий, которые должны заниматься отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Контекст

Верховная Рада Украины в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВРУ, поддержав президентский законопроект № 5068.

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВРУ, в частности по созданию этике совета.

В Зеленского ожидали старт работы этического совета Высшего совета правосудия еще на прошлой неделе.

Более того, международные партнеры уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.

Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смогла делегировать трех представителей в этике совета.

Так, в частности, 16 членов ССУ, то есть большинство — не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

В связи с упомянутой ситуацией, в Офисе Президента состоялась запланированная ранее встреча с представителями судебной власти и международными партнерами, созванная после того, как Совет судей не смогла делегировать кандидатов в этике совета Высшего совета правосудия.

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