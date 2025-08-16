До +35 градусів: де в Україні буде найспекотніше у суботу

У суботу, 16 серпня, на більшості території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, лише на Волині вдень очікується місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 25-30°, у західних та південних областях 28-33°, на Закарпатті сильна спека 35° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в суботу буде сонячно, без опадів. Температура повітря - 25-27°.

