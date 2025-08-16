$41.450.06
23:06 • 36711 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 62565 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 36013 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 33365 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 33060 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 98145 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 160862 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83178 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 150737 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56480 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
До +35 градусів: де в Україні буде найспекотніше у суботу

Київ • УНН

 • 236 перегляди

16 серпня на більшості території України очікується невелика хмарність, температура повітря становитиме 25-33 градуси тепла. На Закарпатті прогнозують до +35 градусів, а на Волині – короткочасний дощ з грозою.

До +35 градусів: де в Україні буде найспекотніше у суботу

У суботу, 16 серпня, на більшості території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, лише на Волині вдень очікується місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 25-30°, у західних та південних областях 28-33°, на Закарпатті сильна спека 35°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в суботу буде сонячно, без опадів. Температура повітря - 25-27°.

День безпритульних тварин та Міжнародний день геокешинга: що ще відзначають 16 серпня16.08.25, 06:30 • 1170 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Волинська область
Закарпатська область
Україна
Київ