До +35 градусів: де в Україні буде найспекотніше у суботу
Київ • УНН
16 серпня на більшості території України очікується невелика хмарність, температура повітря становитиме 25-33 градуси тепла. На Закарпатті прогнозують до +35 градусів, а на Волині – короткочасний дощ з грозою.
У суботу, 16 серпня, на більшості території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, лише на Волині вдень очікується місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 25-30°, у західних та південних областях 28-33°, на Закарпатті сильна спека 35°
У Києві та області в суботу буде сонячно, без опадів. Температура повітря - 25-27°.
