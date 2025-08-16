До +35 градусов: где в Украине будет жарче всего в субботу

В субботу, 16 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, только на Волыни днем ожидается местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 25-30°, в западных и южных областях 28-33°, на Закарпатье сильная жара 35° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет солнечно, без осадков. Температура воздуха - 25-27°.

