До +35 градусов: где в Украине будет жарче всего в субботу

23:06 • 34591 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 59044 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 34416 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 31885 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 31918 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 97607 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 159404 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 83035 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 149560 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56418 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Популярные новости
Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчинуVideo15 августа, 18:02 • 8248 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 26678 просмотра
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 9748 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон23:40 • 5834 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 49176 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 159441 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 142632 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 149598 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 167651 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 253328 просмотра
УНН Lite
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 540 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 106682 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 188505 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 134760 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 149755 просмотра
До +35 градусов: где в Украине будет жарче всего в субботу

Киев • УНН

 • 22 просмотра

16 августа на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность, температура воздуха составит 25-33 градуса тепла. На Закарпатье прогнозируют до +35 градусов, а на Волыни – кратковременный дождь с грозой.

До +35 градусов: где в Украине будет жарче всего в субботу

В субботу, 16 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, только на Волыни днем ожидается местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 25-30°, в западных и южных областях 28-33°, на Закарпатье сильная жара 35°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет солнечно, без осадков. Температура воздуха - 25-27°.

День бездомных животных и Международный день геокэшинга: что еще отмечают 16 августа16.08.25, 06:30 • 958 просмотров

Вадим Хлюдзинский

