До +35 градусов: где в Украине будет жарче всего в субботу
Киев • УНН
16 августа на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность, температура воздуха составит 25-33 градуса тепла. На Закарпатье прогнозируют до +35 градусов, а на Волыни – кратковременный дождь с грозой.
В субботу, 16 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, только на Волыни днем ожидается местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 25-30°, в западных и южных областях 28-33°, на Закарпатье сильная жара 35°
В Киеве и области в субботу будет солнечно, без осадков. Температура воздуха - 25-27°.
День бездомных животных и Международный день геокэшинга: что еще отмечают 16 августа16.08.25, 06:30 • 958 просмотров