До +15 та без опадів: якою буде погода в Україні 8 березня

Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 25288 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 65310 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 36938 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 38403 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 55429 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 59558 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 67100 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45486 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 92642 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30964 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямкуVideo7 березня, 21:59 • 12174 перегляди
Трамп - Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемоглиPhoto7 березня, 22:32 • 12982 перегляди
Розвідка США визнала неможливість повалення режиму в Ірані силою - WP7 березня, 23:37 • 6788 перегляди
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли8 березня, 00:12 • 12770 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові01:58 • 16031 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 56443 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 63639 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 92642 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 58703 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 66257 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Олександр Сирський
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 19884 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 22627 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 24293 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 25446 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 25515 перегляди
До +15 та без опадів: якою буде погода в Україні 8 березня

Київ • УНН

 • 2858 перегляди

У неділю в Україні очікується мінлива хмарність без опадів з температурою до +15°. У Києві повітря прогріється до 10 градусів тепла при слабкому вітрі.

До +15 та без опадів: якою буде погода в Україні 8 березня

У неділю, 8 березня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів у неділю в жодному з регіонів України не оічкується.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області 8 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря +8°...+10°.

Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня01.03.26, 19:51 • 73955 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр