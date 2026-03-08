До +15 та без опадів: якою буде погода в Україні 8 березня
Київ • УНН
У неділю в Україні очікується мінлива хмарність без опадів з температурою до +15°. У Києві повітря прогріється до 10 градусів тепла при слабкому вітрі.
У неділю, 8 березня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів у неділю в жодному з регіонів України не оічкується.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла
У Києві та області 8 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря +8°...+10°.
