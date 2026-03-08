До +15 и без осадков: какой будет погода в Украине 8 марта
Киев • УНН
В воскресенье в Украине ожидается переменная облачность без осадков с температурой до +15°. В Киеве воздух прогреется до 10 градусов тепла при слабом ветре.
В воскресенье, 8 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в воскресенье ни в одном из регионов Украины не ожидается.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 7-12° тепла, в западных областях до 15°, на северо-востоке и востоке страны 3-8° тепла
В Киеве и области 8 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +8°...+10°.
