До +15 и без осадков: какой будет погода в Украине 8 марта

В воскресенье, 8 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в воскресенье ни в одном из регионов Украины не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 7-12° тепла, в западных областях до 15°, на северо-востоке и востоке страны 3-8° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области 8 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +8°...+10°.

