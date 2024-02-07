Для військових - безкоштовно: у Вінниці відкрили центр лікування болю та реабілітації "Прометей"

У Вінниці відкрили центр лікування болю та реабілітації "Прометей", передає УНН із посиланням на Вінницьку міську раду.

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Для учасників війни в Україні всі послуги – безоплатні. Допомогу клієнтам центру надаватимуть на сучасному обладнанні, використовуючи провідні закордонні практики, зокрема VR-технології.

Одним з перших пацієнтів закладу став Микита Маказан. Чоловік родом із Маріуполя. З початку великої війни служив у одній з окремих аеромобільних бригад ДШВ ЗСУ. Влітку минулого року отримав поранення – зазнав ампутації правої нижньої кінцівки.

Чоловік розповідає, відчував постійний біль, через яку не міг навіть спати.

"Раніше я й не думав, що VR-технології можуть лікувати. Насправді ж усе зовсім інакше. Через те, що твій мозок весь час сконцентрований на болі, ти не можеш просто взяти і відволіктися на щось інше. VR допомагає перестати зациклюватися на болі і мозок переключає увагу на інші задачі. Організм звикає до цього стану і фантомний біль майже зникає. Я відчув результати уже після першого заняття", – говорить ветеран.

Отримавши власний досвід боротьби із фантомним болем за допомогою VR, Микиті запропонували роботу в центрі. Тепер він допомагатиме іншим військовим долати біль за допомогою сучасних технологій.

Головним спеціалістом центру є Дмитро Дмітрієв. Він - лікар, доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного університету. У центрі займається лікуванням фантомного та хронічного болю, а також інших видів больового синдрому.

"Нині, на жаль, дуже великий потік поранених хлопців та дівчат. І лікарнях просто фізично не встигають займатися лікуванням різного виду больових синдромів. А хтось має цим займатися, адже відсоток хронізації після поранення – приблизно 60-70%. Тобто якщо у військових було поранення, то з десяти осіб – шестеро будуть мати хронічний больовий синдром", – розповідає лікар.

У центрі "Прометей" планують зібрати всі інноваційні технології для лікування больового синдрому, використовуючи, зокрема, закордонний досвід. У більшості випадків – це США та Ізраїлю, які десятиліттями знаходяться у військових конфліктах. Цент розвивають за рахунок грантових коштів, а також завдяки підтримці благодійних фондів та організацій.

Зокрема, ГО "Подільська агенція регіонального розвитку", ГО людей з інвалідністю "Самодопомога", Міжнародна організація з міграції ООН, Ветеранський фонд, "МХП-Громаді", Ротарі Клуб Вінниця, Вінницький бізнес клуб, ГО "Вінницький бізнес клуб", ГО "ПАРР".

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Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.