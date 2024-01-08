"Час діяти, Україно!": на Хмельниччині розпочав роботу реабілітаційний кабінет для травмованих військових
Київ • УНН
У Хмельницькій області відкрився новий реабілітаційний кабінет для поранених бійців, профінансований грантом конкурсу "Час діяти, Україно!" на суму 100 тис. грн.
МХП разом із стратегічним партнером - благодійним фондом "МХП-Громаді" допомогли Білогірській багатопрофільній лікарні відкрити і обладнати реабілітаційний кабінет, передає УНН.
Деталі
Так, заклад виграв у конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" 100 тис грн, на які придбав спеціалізовану бігову доріжку, вертикалізатор, тренажер для відновлення моторики рук й інше обладнання.
"Наше завдання – не тільки лікувати захворювання чи травми, а й допомагати людині повертатись після цього до нормального соціального життя. Дякую філії "Рідний край" і Фонду за підтримку нашої ініціативи", - коментує головна лікарка лікарні Ольга Літвінчук.
Медичний заклад обслуговує Білогірську і Ямпільську ОТГ. Будь-який місцевий житель може звернутись в лікарню і пройти курс реабілітації. Це буде корисно в першу чергу людям після травм (в тому числі отриманих внаслідок бойових дій), неврологічних захворювань, інсультів тощо.
"Нажаль, з початком великої війни значно збільшилась кількість українців, які потребують медичної реабілітації. Тож раді допомагати створювати умови для якісного лікування в нашій громаді", - додав директор філії "Рідний край" Юрий Федорчак.
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Додамо
Конкурс "Час діяти, Україно!" триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано торік - 837. Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.
Довідка
"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.