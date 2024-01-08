"Час діяти, Україно!": на Хмельниччині розпочав роботу реабілітаційний кабінет для травмованих військових

ukenru
29 березня, 17:57 • 112614 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 135211 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 130227 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 168367 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 143701 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 135341 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 146408 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146868 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 395154 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172592 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.1 м/с
56 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 41321 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 35378 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 40455 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 46518 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 45801 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 244607 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 395095 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 448671 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 456514 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 365364 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 135145 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 134052 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 128059 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 102035 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 110500 перегляди
Актуальне
"Час діяти, Україно!": на Хмельниччині розпочав роботу реабілітаційний кабінет для травмованих військових

"Час діяти, Україно!": на Хмельниччині розпочав роботу реабілітаційний кабінет для травмованих військових

Київ • УНН

 • 23397 перегляди

У Хмельницькій області відкрився новий реабілітаційний кабінет для поранених бійців, профінансований грантом конкурсу "Час діяти, Україно!" на суму 100 тис. грн.

МХП разом із стратегічним партнером - благодійним фондом "МХП-Громаді" допомогли Білогірській багатопрофільній лікарні відкрити і обладнати реабілітаційний кабінет, передає УНН.

Деталі

Так, заклад виграв у конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" 100 тис грн, на які придбав спеціалізовану бігову доріжку, вертикалізатор, тренажер для відновлення моторики рук й інше обладнання.

"Наше завдання – не тільки лікувати захворювання чи травми, а й допомагати людині повертатись після цього до нормального соціального життя. Дякую філії "Рідний край" і Фонду за підтримку нашої ініціативи", - коментує головна лікарка лікарні Ольга Літвінчук.

Медичний заклад обслуговує Білогірську і Ямпільську ОТГ. Будь-який місцевий житель може звернутись в лікарню і пройти курс реабілітації. Це буде корисно в першу чергу людям після травм (в тому числі отриманих внаслідок бойових дій), неврологічних захворювань, інсультів тощо.

"Нажаль, з початком великої війни значно збільшилась кількість українців, які потребують медичної реабілітації. Тож раді допомагати створювати умови для якісного лікування в нашій громаді", - додав директор філії "Рідний край" Юрий Федорчак.

"Час діяти, Україно!": на Черкащині запрацював центр для ветеранів та членів їхніх родин04.01.24, 15:00 • 23712 переглядiв

Додамо

Конкурс "Час діяти, Україно!" триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано торік - 837. Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77