"Час діяти, Україно!": на Черкащині запрацював центр для ветеранів та членів їхніх родин

На території Сагунівської територіальної громади (Черкащина) запрацював простір соціальної адаптації та надання послуг особам з інвалідністю, ветеранам, членам їх родин, ВПО. Про це повідомляє МХП-Урожай, передає УНН.

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Простір облаштували на базі сільської бібліотеки. Нині тут проводять майстер-класи та гурткову роботу з дітьми, тренінги для ВПО та інші активності. У перспективі бібліотечний простір стане й багатофункціональним осередком для ветеранів та їхніх родин. Тут можна буде отримати консультацію юристів, психологів, соціальних працівників.

Облаштували простір у межах конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!", за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" спільно із стратегічним партнером підприємством МХП-Урожай.

На грантові кошти у сумі 100 тис. грн та співфінансування з бюджету громади були проведені ремонтні роботи в приміщенні бібліотеки. Окрім того, громада масштабувала цей проєкт, залучивши до його реалізації ще й партнерів з ООН.

"Ми щиро вдячні директору "Урожаю" та Фонду "МХП-Громаді" за можливість взяти участь у конкурсі та шанс реалізувати нашу мрію – створити комфортний простір для всіх жителів нашої громади – і дорослих, і дітей. Впевнена, що наш хаб у недалекому майбутньому стане центром комунікації й для сусідніх з нами громад", - зауважує голова громади Ірина Бодяненко.

Зазначимо, що МХП-Урожай, як соціально відповідальний бізнес, є потужним партнером не лише для громад, на території яких веде господарську діяльність. Приміром, за підтримки директора підприємства Олександра Воскобойніка, були реалізовані соціальні проєкти у Леськівській, Червонослобідській та Мошнівській громадах Черкащини, які вирішили питання соціальної адаптації та надання якісних послуг особам з інвалідністю, ветеранам, ВПО, а також організації просторів для дітей з особливими освітніми потребами та хабів для ветеранів.

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Додамо

Конкурс "Час діяти, Україно!" триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано торік - 837.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.