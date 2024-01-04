"Час діяти, Україно!": на Черкащині запрацював центр для ветеранів та членів їхніх родин

ukenru
29 березня, 17:57 • 152727 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 189940 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 172556 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 210016 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 182661 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 155802 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 160257 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 151257 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 430096 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173314 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.3 м/с
48 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 101809 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 105696 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 105107 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 57807 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 92986 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 281687 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 430115 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 478539 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 483617 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 390058 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 57807 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 189941 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 144130 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 137485 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 110626 перегляди
Актуальне
"Час діяти, Україно!": на Черкащині запрацював центр для ветеранів та членів їхніх родин

"Час діяти, Україно!": на Черкащині запрацював центр для ветеранів та членів їхніх родин

Київ • УНН

 • 23712 перегляди

На Черкащині запрацював центр для ветеранів та членів їхніх родин

На території Сагунівської територіальної громади (Черкащина) запрацював простір соціальної адаптації та надання послуг особам з інвалідністю, ветеранам, членам їх родин, ВПО. Про це повідомляє МХП-Урожай, передає УНН.

Деталі

Простір облаштували на базі сільської бібліотеки. Нині тут проводять майстер-класи та гурткову роботу з дітьми, тренінги для ВПО та інші активності. У перспективі бібліотечний простір стане й багатофункціональним осередком для ветеранів та їхніх родин. Тут можна буде отримати консультацію юристів, психологів, соціальних працівників.

Облаштували простір у межах конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!", за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" спільно із стратегічним партнером підприємством МХП-Урожай.

На грантові кошти у сумі 100 тис. грн та співфінансування з бюджету громади були проведені ремонтні роботи в приміщенні бібліотеки. Окрім того, громада масштабувала цей проєкт, залучивши до його реалізації ще й партнерів з ООН.

"Ми щиро вдячні директору "Урожаю" та Фонду "МХП-Громаді" за можливість взяти участь у конкурсі та шанс реалізувати нашу мрію – створити комфортний простір для всіх жителів нашої громади – і дорослих, і дітей. Впевнена, що наш хаб у недалекому майбутньому стане центром комунікації й для сусідніх з нами громад", - зауважує голова громади Ірина Бодяненко.

Зазначимо, що МХП-Урожай, як соціально відповідальний бізнес, є потужним партнером не лише для громад, на території яких веде господарську діяльність. Приміром, за підтримки директора підприємства Олександра Воскобойніка, були реалізовані соціальні проєкти у Леськівській, Червонослобідській та Мошнівській громадах Черкащини, які вирішили питання соціальної адаптації та надання якісних послуг особам з інвалідністю, ветеранам, ВПО, а також організації просторів для дітей з особливими освітніми потребами та хабів для ветеранів.

"Час діяти, Україно!": на Вінниччині модернізували центр для дітей з особливими освітніми потребами29.09.23, 08:09 • 157789 переглядiв

Додамо

Конкурс "Час діяти, Україно!" триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано торік - 837.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78