"Час діяти, Україно!": на Вінниччині модернізували центр для дітей з особливими освітніми потребами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Вихованці комунальної установи «Тростянецький селищний інклюзивно-ресурсний центр» отримають нові освітні послуги, передає УНН.
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Так, для роботи центру придбано корекційно-реабілітаційне обладнання для занять з лікувальної фізкультури з дітьми з особливими освітніми потребами та внутрішньо переміщеними особами. А саме: реабілістичний тренажер для рук і для ніг, бігова доріжка, велотренажер, тренажер «Сквізер», палиці та круги гімнастичні, ігровий килимок «Сліди», дошка Євмінова, міні батут, набір сенсорних дисків, бруси реабілітаційні, тактильна доріжка, килимок пазл масажний, багатофункціональний еспандер для реабілітації.
Модернізація центру новим обладнанням стала можлива завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі соціальних ініціатив благодійного фонду «МХП-Громаді» «Час діяти, Україно!» та співфінансуванню з місцевого бюджету.
«Організація простору покращить досягнення та успіхи наших дітей, які потребують особливої уваги», - коментує голова Тростянецької селищної ради Людмила Червонецька.
Додамо
Конкурс “Час діяти, Україно!” триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цьогоріч — 837.
“Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій — це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини”, — додає керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП-Громаді” Володимир Панченко.
Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.
Довідка
“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.