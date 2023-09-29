"Время действовать, Украина!": в Винницкой области модернизировали центр для детей с особыми образовательными потребностями
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Воспитанники коммунального учреждения «Тростянецкий поселковый инклюзивно-ресурсный центр» получат новые образовательные услуги, передает УНН.
Детали
Так, для работы центра приобретено коррекционно-реабилитационное оборудование для занятий по лечебной физкультуре с детьми с особыми образовательными потребностями и внутренне перемещенными лицами. А именно: реабилитационный тренажер для рук и для ног, беговая дорожка, велотренажер, тренажер «Сквизер», палки и круги гимнастические, игровой коврик «Следы», доска Евминова, мини батут, набор сенсорных дисков, брусья реабилитационные, тактильная дорожка, коврик пазл массажный, многофункциональный эспандер для реабилитации.
Модернизация центра новым оборудованием стала возможна благодаря победе во всеукраинском конкурсе социальных инициатив благотворительного фонда «МХП-Громаде» ««Время действовать, Украина!» и софинансированию из местного бюджета.
«Организация пространства улучшит достижения и успехи наших детей, которые требуют особого внимания», - комментирует председатель Тростянецкого поселкового совета Людмила Червонецкая.
Добавим
Конкурс “Время действовать, Украина!” продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году — 837.
“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций — это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, — добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаде” Владимир Панченко.
Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.
Справка
“МХП-Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.