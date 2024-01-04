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"Час діяти, Україно!": в Черкасской области заработал центр для ветеранов и членов их семей

Киев • УНН

 • 23710 просмотра

В Черкасской области заработал центр для ветеранов и членов их семей

На территории Сагуновской территориальной громады (Черкасская область) заработало пространство социальной адаптации и предоставления услуг лицам с инвалидностью, ветеранам, членам их семей, ВПЛ. Об этом сообщает МХП-Урожай, передает УНН.

Детали

Пространство обустроили на базе сельской библиотеки. Сейчас здесь проводят мастер-классы и кружковую работу с детьми, тренинги для ВПЛ и другие активности. В перспективе библиотечное пространство станет и многофункциональным центром для ветеранов и их семей. Здесь можно будет получить консультацию юристов, психологов, социальных работников.

Обустроили пространство в рамках конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!", при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" совместно со стратегическим партнером предприятием МХП-Урожай.

На грантовые средства в сумме 100 тыс. грн и софинансирование из бюджета громады были проведены ремонтные работы в помещении библиотеки. Кроме того, громада масштабировала этот проект, привлекая к его реализации еще и партнеров из ООН.

"Мы искренне благодарны директору "Урожая" и Фонду "МХП-Громаді" за возможность принять участие в конкурсе и шанс реализовать нашу мечту - создать комфортное пространство для всех жителей нашей громады - и взрослых, и детей. Уверена, что наш хаб в недалеком будущем станет центром коммуникации и для соседних с нами громад", - отмечает глава громады Ирина Бодяненко.

Отметим, что МХП-Урожай, как социально ответственный бизнес, является мощным партнером не только для громад, на территории которых ведет хозяйственную деятельность. К примеру, при поддержке директора предприятия Александра Воскобойника, были реализованы социальные проекты в Лесковской, Червонослободской и Мошневской громадах Черкасской области, которые решили вопрос социальной адаптации и предоставления качественных услуг лицам с инвалидностью, ветеранам, ВПЛ, а также организации пространств для детей с особыми образовательными потребностями и хабов для ветеранов.

"Время действовать, Украина!": в Винницкой области модернизировали центр для детей с особыми образовательными потребностями29.09.23, 08:09 • 157786 просмотров

Добавим

Конкурс "Час діяти, Україно!" продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в прошлом году - 837.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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