"Час діяти, Україно!": в Хмельницкой области начал работу реабилитационный кабинет для травмированных военных

МХП вместе со стратегическим партнером - благотворительным фондом "МХП-Громаді" помогли Белогорской многопрофильной больнице открыть и оборудовать реабилитационный кабинет, передает УНН.

Детали

Так, заведение выиграло в конкурсе социальных инициатив "Час діяти, Україно!" 100 тыс грн, на которые приобрело специализированную беговую дорожку, вертикализатор, тренажер для восстановления моторики рук и другое оборудование.

"Наша задача - не только лечить заболевания или травмы, но и помогать человеку возвращаться после этого к нормальной социальной жизни. Спасибо филиалу "Рідний край" и Фонду за поддержку нашей инициативы", - комментирует главный врач больницы Ольга Литвинчук.

Медицинское учреждение обслуживает Белогорскую и Ямпольскую ОТГ. Любой местный житель может обратиться в больницу и пройти курс реабилитации. Это будет полезно в первую очередь людям после травм (в том числе полученных в результате боевых действий), неврологических заболеваний, инсультов и тому подобное.

"К сожалению, с началом большой войны значительно увеличилось количество украинцев, которые нуждаются в медицинской реабилитации. Поэтому рады помогать создавать условия для качественного лечения в нашей громаде", - добавил директор филиала "Рідний край" Юрий Федорчак.

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Добавим

Конкурс "Час діяти, Україно!" продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в прошлом году - 837. Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.