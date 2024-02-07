Для военных - бесплатно: в Виннице открыли центр лечения боли и реабилитации "Прометей"

В Виннице открыли центр лечения боли и реабилитации "Прометей", передает УНН со ссылкой на Винницкий городской совет.

Детали

Для участников войны в Украине все услуги - бесплатные. Помощь клиентам центра будут предоставлять на современном оборудовании, используя ведущие зарубежные практики, в частности VR-технологии.

Одним из первых пациентов заведения стал Никита Маказан. Мужчина родом из Мариуполя. С начала большой войны служил в одной из отдельных аэромобильных бригад ДШВ ВСУ. Летом прошлого года получил ранение - получил ампутацию правой нижней конечности.

Мужчина рассказывает, чувствовал постоянную боль, из-за которой не мог даже спать.

"Раньше я и не думал, что VR-технологии могут лечить. На самом же деле все совсем иначе. Из-за того, что твой мозг все время сконцентрирован на боли, ты не можешь просто взять и отвлечься на что-то другое. VR помогает перестать зацикливаться на боли и мозг переключает внимание на другие задачи. Организм привыкает к этому состоянию и фантомная боль почти исчезает. Я почувствовал результаты уже после первого занятия", - говорит ветеран.

Получив собственный опыт борьбы с фантомной болью с помощью VR, Никите предложили работу в центре. Теперь он будет помогать другим военным преодолевать боль с помощью современных технологий.

Главным специалистом центра является Дмитрий Дмитриев. Он - врач, доктор медицинских наук, профессор Винницкого национального медицинского университета. В центре занимается лечением фантомной и хронической боли, а также других видов болевого синдрома.

"Сейчас, к сожалению, очень большой поток раненых ребят и девушек. И больницах просто физически не успевают заниматься лечением различного вида болевых синдромов. А кто-то должен этим заниматься, ведь процент хронизации после ранения - примерно 60-70%. То есть если у военных было ранение, то из десяти человек - шестеро будут иметь хронический болевой синдром", - рассказывает врач.

В центре "Прометей" планируют собрать все инновационные технологии для лечения болевого синдрома, используя, в частности, зарубежный опыт. В большинстве случаев - это США и Израиля, которые десятилетиями находятся в военных конфликтах. Цент развивают за счет грантовых средств, а также благодаря поддержке благотворительных фондов и организаций.

В частности, ОО "Подільська агенція регіонального розвитку", ОО людей с инвалидностью "Самодопомога", Международная организация по миграции ООН, Ветеранский фонд, "МХП-Громаді, Ротари Клуб Винница, Винницкий бизнес клуб, ОО "Вінницький бізнес клуб", ОО "ПАРР".

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Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.