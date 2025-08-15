Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN
Київ • УНН
Американський офіційний представник заявив, що "всі варіанти" залишаються відкритими для саміту, включаючи можливість, що президент США Дональд Трамп піде із зустрічі, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Американський чиновник повідомив CNN, що "всі варіанти залишаються на столі" під час саміту президента Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним на Алясці, включаючи те, що Трамп піде із зустрічі, якщо він не вважатиме, що путін серйозно налаштований на укладення угоди.
У четвер Трамп натякнув на таку можливість, спілкуючись з журналістами.
"Ми збираємося з'ясувати, на чому позиція кожного, і я дізнаюся протягом перших двох хвилин, трьох хвилин, чотирьох хвилин чи п'яти хвилин. Ми зазвичай розуміємо, чи буде у нас хороша зустріч, чи погана, і якщо це погана зустріч, вона закінчиться дуже швидко, а якщо це хороша зустріч, ми зрештою отримаємо мир у найближчому майбутньому", - сказав Трамп.
Американський чиновник зазначив, що Білий дім відчуває обережний оптимізм щодо зустрічі, і наголосив, що Трамп відчуває, що йому потрібно бути в кімнаті з путіним, щоб оцінити, де його "голова" з точки зору припинення вогню.
Доповнення
Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, "очікується, що Трамп розстелить червону доріжку після прибуття путіна на об'єднану авіабазу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю і планує зустріти російського лідера після прибуття".
Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.