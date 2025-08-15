$41.450.06
12:08 • 4898 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 6668 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 15624 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 16108 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 27053 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 24688 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 63735 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 98392 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 56964 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 192960 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN

Київ • УНН

 • 7832 перегляди

Американський чиновник повідомив, що "всі варіанти залишаються на столі" під час саміту Дональда Трампа з володимиром путіним на Алясці. Це включає можливість того, що Трамп піде із зустрічі, якщо не вважатиме, що Путін серйозно налаштований на укладення угоди.

Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN

Американський офіційний представник заявив, що "всі варіанти" залишаються відкритими для саміту, включаючи можливість, що президент США Дональд Трамп піде із зустрічі, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Американський чиновник повідомив CNN, що "всі варіанти залишаються на столі" під час саміту президента Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним на Алясці, включаючи те, що Трамп піде із зустрічі, якщо він не вважатиме, що путін серйозно налаштований на укладення угоди.

У четвер Трамп натякнув на таку можливість, спілкуючись з журналістами.

"Ми збираємося з'ясувати, на чому позиція кожного, і я дізнаюся протягом перших двох хвилин, трьох хвилин, чотирьох хвилин чи п'яти хвилин. Ми зазвичай розуміємо, чи буде у нас хороша зустріч, чи погана, і якщо це погана зустріч, вона закінчиться дуже швидко, а якщо це хороша зустріч, ми зрештою отримаємо мир у найближчому майбутньому", - сказав Трамп.

Американський чиновник зазначив, що Білий дім відчуває обережний оптимізм щодо зустрічі, і наголосив, що Трамп відчуває, що йому потрібно бути в кімнаті з путіним, щоб оцінити, де його "голова" з точки зору припинення вогню.

Доповнення

Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, "очікується, що Трамп розстелить червону доріжку після прибуття путіна на об'єднану авіабазу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю і планує зустріти російського лідера після прибуття".

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.

Юлія Шрамко

