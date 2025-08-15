Американский официальный представитель заявил, что "все варианты" остаются открытыми для саммита, включая возможность того, что президент США Дональд Трамп уйдет со встречи, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Американский чиновник сообщил CNN, что "все варианты остаются на столе" во время саммита президента Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным на Аляске, включая то, что Трамп уйдет со встречи, если он не посчитает, что путин серьезно настроен на заключение сделки.

В четверг Трамп намекнул на такую возможность, общаясь с журналистами.

"Мы собираемся выяснить, на чем позиция каждого, и я узнаю в течение первых двух минут, трех минут, четырех минут или пяти минут. Мы обычно понимаем, будет ли у нас хорошая встреча или плохая, и если это плохая встреча, она закончится очень быстро, а если это хорошая встреча, мы в конечном итоге получим мир в ближайшем будущем", - сказал Трамп.

Американский чиновник отметил, что Белый дом испытывает осторожный оптимизм относительно встречи, и подчеркнул, что Трамп чувствует, что ему нужно быть в комнате с путиным, чтобы оценить, где его "голова" с точки зрения прекращения огня.

Дополнение

Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, "ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку после прибытия путина на объединенную авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует встретить российского лидера по прибытии".

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.