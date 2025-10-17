"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари росіян по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Він наголосив, що "безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване".