"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу

21:15 • 16963 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
19:40 • 19438 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 17790 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 22107 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 28373 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 39754 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 34632 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44003 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 73641 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23315 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу16 жовтня, 15:32
Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку16 жовтня, 16:39
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІ16 жовтня, 17:40
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 19:03
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto 16 жовтня, 07:53
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 73638 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур13 жовтня, 15:39
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136

"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари росіян по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Він наголосив, що "безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване".

"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу. Про це повідомляє УНН.

Він підкреслив, що ворог атакував цивільну інфрастуктуру міста.

Для росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики

- зазначив глава держави.

За його словами, росія розраховує залишити "нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей".

Важливо цього не допустити. росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність росії до миру не в словах, які в путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми

- написав Зеленський.

Він наголосив, що саме тому кожна система ППО для України має значення для порятунку життя.

"Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване", - резюмував Президент.

Вночі 17 жовтня Кривий Ріг зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, зафіксовано понад 10 вибухів. У місті виникли пожежі, працювала ППО.

У Кривому Розі повторно вражено ракетами об'єкт цивільної інфраструктури: є постраждалі07.09.25, 07:35 • 5205 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна
Кривий Ріг