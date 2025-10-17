"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари росіян по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Він наголосив, що "безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване".
Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Він підкреслив, що ворог атакував цивільну інфрастуктуру міста.
Для росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики
За його словами, росія розраховує залишити "нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей".
Важливо цього не допустити. росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність росії до миру не в словах, які в путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми
Він наголосив, що саме тому кожна система ППО для України має значення для порятунку життя.
"Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване", - резюмував Президент.
Нагадаємо
Вночі 17 жовтня Кривий Ріг зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, зафіксовано понад 10 вибухів. У місті виникли пожежі, працювала ППО.
У Кривому Розі повторно вражено ракетами об'єкт цивільної інфраструктури: є постраждалі07.09.25, 07:35 • 5205 переглядiв