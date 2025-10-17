"Для России никаких изменений": Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу. Об этом сообщает УНН.

Он подчеркнул, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру города.

Для россии никаких изменений: она и сейчас терроризирует жизнь в Украине. Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу – по гражданской инфраструктуре. Еще десятки ударных дронов были в небе. Зафиксированы также и ракеты. Фактически на этих неделях ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики