"Для России никаких изменений": Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары россиян по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. Он подчеркнул, что "безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Он подчеркнул, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру города.
Для россии никаких изменений: она и сейчас терроризирует жизнь в Украине. Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу – по гражданской инфраструктуре. Еще десятки ударных дронов были в небе. Зафиксированы также и ракеты. Фактически на этих неделях ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики
По его словам, россия рассчитывает оставить "нашу часть Европы островом опасностей и издевательства над жизнью людей".
Важно этого не допустить. россия будет вынуждена остановить войну, когда не сможет больше ее продолжать. И настоящая готовность россии к миру не в словах, которые у путина никогда не были в дефиците, а в реальном прекращении ударов и убийств, и именно с этим у него проблемы
Он подчеркнул, что именно поэтому каждая система ПВО для Украины имеет значение для спасения жизни.
"Каждое решение, которое может усилить нас, приближает окончание войны. Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано", - резюмировал Президент.
Напомним
Ночью 17 октября Кривой Рог подвергся массированной атаке вражеских БпЛА, зафиксировано более 10 взрывов. В городе возникли пожары, работала ПВО.
В Кривом Роге повторно поражен ракетами объект гражданской инфраструктуры: есть пострадавшие