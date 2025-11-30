Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі
Київ • УНН
У Румунії десятки тисяч людей у 12 населених пунктах жудеца Прахова залишилися без питної води. Причиною стала технічна блокада установок на греблі Палтіну через каламутність води.
В Румунії десятки тисяч людей у 12 населених пунктах жудеца Прахова на півдні Румунії залишилися без питної води. Про це повідомляє News.ro, інформує УНН.
Деталі
За словами влади, проблема полягає не в постачальнику Hidro Prahova, який лише транспортує воду, а в греблі Палтіну, де установки потрапили в технічну блокаду через каламутність води.
"Ситуація класифікується як "критична" з прямим впливом на десятки тисяч людей
За словами міністерки довкілля Румунії Діани Бузояну, те, що десятки тисяч людей залишилися без води – свідчення не лише технічної проблеми, а й серйозної нестачі професіоналізму, "і це неприйнятно".
Людям у Праховій і Димбовіці потрібна вода, і наш пріоритет – відновити постачання якнайшвидше. Робота має робитися, але професійно, а не так, щоб десятки тисяч людей на кілька днів лишались без питної води
Водночас у Hidro Prahova запевнили, що готові відновити водопостачання, щойно будуть усунуті проблеми з дамбою.
Нагадаємо
Величезні запаси води в Європі виснажуються. Як показує новий аналіз, проведений на основі двох десятиліть супутникових даних, запаси прісної води скорочуються в південній та центральній Європі, від Іспанії та Італії до Польщі.
