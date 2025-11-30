Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі

$42.190.00
29 листопада, 18:27 • 10642 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 18885 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 16993 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 17389 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 17576 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 14859 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14787 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14022 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14637 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 15038 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Удар рф 29 листопада по Києву: енергетики повернули світло вже 420 000 родин29 листопада, 17:47 • 5310 перегляди
Не ракети Tomahawk: Віткофф запровонував Україні альтернативу - WSJ29 листопада, 18:02 • 6692 перегляди
Атака на Київщину: три людини залишаються в лікарнях, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 72 приватні будинкиPhoto29 листопада, 20:20 • 4296 перегляди
Зеленський анонсував кандидатуру на посаду міністра юстиції29 листопада, 20:38 • 3692 перегляди
"Це не мова країни, яка претендує на переговори про мир": Санду - про масштабний обстріл рф УкраїниPhoto29 листопада, 21:36 • 3326 перегляди
Публікації
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 15817 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 66097 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 51973 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 59511 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 57995 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Махмуд Аббас
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Швеція
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 15822 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 35999 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 53709 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 73267 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 104962 перегляди
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
Дипломатка

Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Румунії десятки тисяч людей у 12 населених пунктах жудеца Прахова залишилися без питної води. Причиною стала технічна блокада установок на греблі Палтіну через каламутність води.

Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі

В Румунії десятки тисяч людей у ​​12 населених пунктах жудеца Прахова на півдні Румунії залишилися без питної води. Про це повідомляє News.ro, інформує УНН.

Деталі

За словами влади, проблема полягає не в постачальнику Hidro Prahova, який лише транспортує воду, а в греблі Палтіну, де установки потрапили в технічну блокаду через каламутність води.

"Ситуація класифікується як "критична" з прямим впливом на десятки тисяч людей

- пише видання.

За словами міністерки довкілля Румунії Діани Бузояну, те, що десятки тисяч людей залишилися без води – свідчення не лише технічної проблеми, а й серйозної нестачі професіоналізму, "і це неприйнятно".

Людям у Праховій і Димбовіці потрібна вода, і наш пріоритет – відновити постачання якнайшвидше. Робота має робитися, але професійно, а не так, щоб десятки тисяч людей на кілька днів лишались без питної води

- сказала урядовиця.

Водночас у Hidro Prahova запевнили, що готові відновити водопостачання, щойно будуть усунуті проблеми з дамбою.

Нагадаємо

Величезні запаси води в Європі виснажуються. Як показує новий аналіз, проведений на основі двох десятиліть супутникових даних, запаси прісної води скорочуються в південній та центральній Європі, від Іспанії та Італії до Польщі.

Україна виконала вимоги Румунії щодо будівництва каналу "Дунай - Чорне море"16.12.23, 23:01 • 106520 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини Світу
Європа
Румунія