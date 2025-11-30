Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине

$42.190.00
48.870.00
ukenru
29 ноября, 18:27 • 10955 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 19582 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 17407 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 17766 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 17872 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 14984 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 14903 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14064 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14675 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15080 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
97%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Солидарность, а не эгоистические интересы": польский премьер Туск жестко напомнил партнерам по НАТО о цели создания АльянсаPhoto29 ноября, 19:57 • 3398 просмотра
Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных домаPhoto29 ноября, 20:20 • 4674 просмотра
Зеленский анонсировал кандидатуру на должность министра юстиции29 ноября, 20:38 • 4146 просмотра
"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф УкраиныPhoto29 ноября, 21:36 • 3926 просмотра
The Telegraph: Россия бросает в атаки «одноразовых пехотинцев» без касок и бронежилетов29 ноября, 21:59 • 3074 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 16081 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 66265 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 52109 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 59645 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 58132 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Махмуд Аббас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Швеция
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 16081 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 36091 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 53781 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 73342 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 105033 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
Социальная сеть
Дипломатка

Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине

Киев • УНН

 • 260 просмотра

В Румынии десятки тысяч человек в 12 населенных пунктах жудеца Прахова остались без питьевой воды. Причиной стала техническая блокада установок на плотине Палтину из-за мутности воды.

Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине

В Румынии десятки тысяч людей в 12 населенных пунктах жудеца Прахова на юге Румынии остались без питьевой воды. Об этом сообщает News.ro, информирует УНН.

Подробности

По словам властей, проблема заключается не в поставщике Hidro Prahova, который лишь транспортирует воду, а в плотине Палтину, где установки попали в техническую блокаду из-за мутности воды.

"Ситуация классифицируется как "критическая" с прямым влиянием на десятки тысяч людей

- пишет издание.

По словам министра окружающей среды Румынии Дианы Бузояну, то, что десятки тысяч людей остались без воды – свидетельство не только технической проблемы, но и серьезной нехватки профессионализма, "и это неприемлемо".

Людям в Прахове и Дымбовице нужна вода, и наш приоритет – восстановить поставки как можно быстрее. Работа должна делаться, но профессионально, а не так, чтобы десятки тысяч людей на несколько дней оставались без питьевой воды

- сказала чиновница.

В то же время в Hidro Prahova заверили, что готовы возобновить водоснабжение, как только будут устранены проблемы с дамбой.

Напомним

Огромные запасы воды в Европе истощаются. Как показывает новый анализ, проведенный на основе двух десятилетий спутниковых данных, запасы пресной воды сокращаются в южной и центральной Европе, от Испании и Италии до Польши.

Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"16.12.23, 23:01 • 106520 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Европа
Румыния