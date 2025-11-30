Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине

В Румынии десятки тысяч людей в 12 населенных пунктах жудеца Прахова на юге Румынии остались без питьевой воды. Об этом сообщает News.ro, информирует УНН.

По словам властей, проблема заключается не в поставщике Hidro Prahova, который лишь транспортирует воду, а в плотине Палтину, где установки попали в техническую блокаду из-за мутности воды.

По словам министра окружающей среды Румынии Дианы Бузояну, то, что десятки тысяч людей остались без воды – свидетельство не только технической проблемы, но и серьезной нехватки профессионализма, "и это неприемлемо".

Людям в Прахове и Дымбовице нужна вода, и наш приоритет – восстановить поставки как можно быстрее. Работа должна делаться, но профессионально, а не так, чтобы десятки тысяч людей на несколько дней оставались без питьевой воды