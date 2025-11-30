Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине
Киев • УНН
В Румынии десятки тысяч человек в 12 населенных пунктах жудеца Прахова остались без питьевой воды. Причиной стала техническая блокада установок на плотине Палтину из-за мутности воды.
В Румынии десятки тысяч людей в 12 населенных пунктах жудеца Прахова на юге Румынии остались без питьевой воды. Об этом сообщает News.ro, информирует УНН.
Подробности
По словам властей, проблема заключается не в поставщике Hidro Prahova, который лишь транспортирует воду, а в плотине Палтину, где установки попали в техническую блокаду из-за мутности воды.
"Ситуация классифицируется как "критическая" с прямым влиянием на десятки тысяч людей
По словам министра окружающей среды Румынии Дианы Бузояну, то, что десятки тысяч людей остались без воды – свидетельство не только технической проблемы, но и серьезной нехватки профессионализма, "и это неприемлемо".
Людям в Прахове и Дымбовице нужна вода, и наш приоритет – восстановить поставки как можно быстрее. Работа должна делаться, но профессионально, а не так, чтобы десятки тысяч людей на несколько дней оставались без питьевой воды
В то же время в Hidro Prahova заверили, что готовы возобновить водоснабжение, как только будут устранены проблемы с дамбой.
Напомним
Огромные запасы воды в Европе истощаются. Как показывает новый анализ, проведенный на основе двух десятилетий спутниковых данных, запасы пресной воды сокращаются в южной и центральной Европе, от Испании и Италии до Польши.
Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"16.12.23, 23:01 • 106520 просмотров