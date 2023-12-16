Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"
Киев • УНН
Украина выполнила экологические требования Румынии по проекту канала Дунай-Черное море, решив спор в рамках Конвенции Эспо. Это открывает путь к строительству канала, который соединит Дунай с Черным морем.
Украина и Румыния разрешили многолетний спор, связанный с обустройством украинской стороной глубоководного судового хода "Дунай - Черное море". Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, передает УНН.
Детали
Спор касался обязательств Украины по Конвенции ЭСПО об оценке воздействии на окружающую среду в трансграничном контексте. Его удалось окончательно уладить на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо в Женеве.
Мы выполнили "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие проекта с требованиями Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого
По его словам, Украина выполнила требования относительно влияния строительства канала на окружающую среду.
Контекст
Правительство Украины приняло решение о строительстве канала в 2003 году, который соединит Дунай и Черное море через устье Быстрое. Румыния выступала против строительства, объясняя это тем, что такие действия угрожают окружающей среде региона.
Для разрешения спора в январе 2005 года на основе Конвенции Эспо была создана Комиссия по запросу для формирования научно обоснованного мнения относительно возможных последствий трансграничных воздействий при реализации и использования канала "Дунай - Черное море".
Справочно
Конвенция ЭСПО - это международный договор, обязывающий государства проводить оценку воздействия на окружающую среду коммерческих проектов в случае, когда такие проекты могут повлиять на окружающую среду другого государства.
Конвенция Европейской экономической комиссии ООН вступила в силу в сентябре 1997 года в силу в сентябре 1997 года, ее подписали более 40 стран. Украина ратифицировала Конвенцию ЕСПО в 1999 году.
Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"
Украина выполнила экологические требования Румынии по проекту канала Дунай-Черное море, решив спор в рамках Конвенции Эспо. Это открывает путь к строительству канала, который соединит Дунай с Черным морем.
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