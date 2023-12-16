Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"

Украина и Румыния разрешили многолетний спор, связанный с обустройством украинской стороной глубоководного судового хода "Дунай - Черное море". Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, передает УНН.

Детали

Спор касался обязательств Украины по Конвенции ЭСПО об оценке воздействии на окружающую среду в трансграничном контексте. Его удалось окончательно уладить на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо в Женеве.

Мы выполнили "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие проекта с требованиями Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого отметил министр

По его словам, Украина выполнила требования относительно влияния строительства канала на окружающую среду.

Контекст

Правительство Украины приняло решение о строительстве канала в 2003 году, который соединит Дунай и Черное море через устье Быстрое. Румыния выступала против строительства, объясняя это тем, что такие действия угрожают окружающей среде региона.

Для разрешения спора в январе 2005 года на основе Конвенции Эспо была создана Комиссия по запросу для формирования научно обоснованного мнения относительно возможных последствий трансграничных воздействий при реализации и использования канала "Дунай - Черное море".

Справочно

Конвенция ЭСПО - это международный договор, обязывающий государства проводить оценку воздействия на окружающую среду коммерческих проектов в случае, когда такие проекты могут повлиять на окружающую среду другого государства.

Конвенция Европейской экономической комиссии ООН вступила в силу в сентябре 1997 года в силу в сентябре 1997 года, ее подписали более 40 стран. Украина ратифицировала Конвенцию ЕСПО в 1999 году.