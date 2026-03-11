Держфінмоніторинг фіксує операції з криптовалютою для фінансування тероризму, але заважає відсутність відповідного законодавства

Під час війни роль криптоактивів у фінансових злочинах зросла. Державна служба фінансового моніторингу України фіксує використання цифрових активів, зокрема, для фінансування тероризму чи колабораціонізму. Але як зазначив в інтерв'ю Судово-юридичній газеті голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін відсутність спеціального законодавства створює вразливості, передає УНН.

Під час війни роль криптовалют і віртуальних активів у фінансових злочинах помітно зросла. Сьогодні це вже повноцінний елемент глобальної фінансової системи, який може використовуватися не лише як інноваційний інструмент, а й для зловживань - наголосив Пронін.

Швидкість транзакцій, децентралізація та можливість певної анонімності – роблять їх привабливими і для незаконної діяльності.

Ми вже фіксуємо випадки використання криптовалюти для відмивання коштів, фінансування тероризму та колабораційної діяльності, шахрайських схем і обходу міжнародних санкцій. Зокрема, у 2022–2025 роках криптовалюти стали одним із інструментів обходу санкцій, запроваджених проти російської федерації з боку ЄС, США, Канади, Великої Британії та Японії. Водночас важливо розуміти, що відсутність спеціального законодавства, повноцінної системи ліцензування та нагляду, а також обмежені можливості застосування ризик-орієнтованого підходу створюють вразливості, які можуть активно використовуватися злочинними угрупованнями - пояснив голова Держфінмоніторингу.

Він наголосив, що для фінансової розвідки ключове завдання сьогодні – виявляти схеми зловживань із використанням віртуальних активів і водночас сприяти формуванню прозорого та безпечного ринку цифрових активів в Україні.

Пронін розповів, що спільно з правоохоронними органами було виявлено схему використання криптовалюти для фінансування терористичної діяльності.

Спецслужби російської федерації використовували криптогаманець у стейблкоїні USDT для переказу коштів, призначених для підготовки терористичних актів та інших злочинів проти національної безпеки України.

Далі ці гроші проходили через низку транзитних криптогаманців, частина з яких була ідентифікована як пов’язана зі співробітниками ФСБ рф. Після цього кошти переводилися на акаунти криптобірж, конвертувалися у гривню та перераховувалися на рахунки громадян України. Саме за рахунок цих коштів фінансувалася підготовка терористичних актів на території України - повідомив Пронін.

За його словами, у розкритті схем з криптоактивами, які не обмежуються однією юрисдикцією, ключову роль відіграє міжнародна співпраця, яку активно веде Держфінмоніторингу. Крім того, за словами Проніна, за останній рік відомство суттєво посилило свої технічні можливості та розширило можливості доступів до різних баз даних.

Сьогодні ми маємо доступ до 44 реєстрів 16 державних органів, використовуємо як державні, так і комерційні інформаційні ресурси, а також співпрацюємо з криптобіржами. Завдяки доступу до нових баз даних вдалося впровадити алгоритмічний аналіз фінансових операцій, що значно підвищує ефективність виявлення складних схем. Крім того, ми вже опрацьовуємо моделі застосування штучного інтелекту, які в перспективі дозволять ще швидше виявляти підозрілі транзакції та взаємозв’язки між учасниками фінансових операцій - заявив Пронін.

У вересні 2025 року ВР підтримала законопроєкт № 10225-д про віртуальні активи у першому читанні. Документ передбачає спецрежим оподаткування для операцій із віртуальними активами. У перший рік після ухвалення документа діятиме пільгова ставка ПДФО – 5%. Податок нараховуватимуть лише з прибутку за рік, тобто на різницю між витратами на купівлю та доходами від продажу криптоактивів. Після закінчення спецрежиму власники криптовалют сплачуватимуть податок на інвестиційний дохід – 18% ПДФО та 5% військового збору.

Очікується, що остаточне ухвалення законопроєкту відбудеться навесні 2026 року. Водночас, наразі відсутнє остаточне рішення щодо того, який саме орган буде регулятором ринку.