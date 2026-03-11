$43.860.0351.040.33
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливо
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Госфинмониторинг фиксирует операции с криптовалютой для финансирования терроризма, но мешает отсутствие соответствующего законодательства

Киев • УНН

Глава Госфинмониторинга заявил о росте роли криптоактивов в преступлениях во время войны. ФСБ РФ использует USDT для подготовки терактов в Украине.

Госфинмониторинг фиксирует операции с криптовалютой для финансирования терроризма, но мешает отсутствие соответствующего законодательства

Во время войны роль криптоактивов в финансовых преступлениях возросла. Государственная служба финансового мониторинга Украины фиксирует использование цифровых активов, в частности, для финансирования терроризма или коллаборационизма. Но, как отметил в интервью Судебно-юридической газете глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, отсутствие специального законодательства создает уязвимости, передает УНН.

Во время войны роль криптовалют и виртуальных активов в финансовых преступлениях заметно возросла. Сегодня это уже полноценный элемент глобальной финансовой системы, который может использоваться не только как инновационный инструмент, но и для злоупотреблений 

- подчеркнул Пронин.

Скорость транзакций, децентрализация и возможность определенной анонимности – делают их привлекательными и для незаконной деятельности.

Мы уже фиксируем случаи использования криптовалюты для отмывания средств, финансирования терроризма и коллаборационной деятельности, мошеннических схем и обхода международных санкций. В частности, в 2022–2025 годах криптовалюты стали одним из инструментов обхода санкций, введенных против российской федерации со стороны ЕС, США, Канады, Великобритании и Японии. В то же время важно понимать, что отсутствие специального законодательства, полноценной системы лицензирования и надзора, а также ограниченные возможности применения риск-ориентированного подхода создают уязвимости, которые могут активно использоваться преступными группировками 

- пояснил глава Госфинмониторинга.

Он подчеркнул, что для финансовой разведки ключевая задача сегодня – выявлять схемы злоупотреблений с использованием виртуальных активов и одновременно способствовать формированию прозрачного и безопасного рынка цифровых активов в Украине.

Пронин рассказал, что совместно с правоохранительными органами была выявлена схема использования криптовалюты для финансирования террористической деятельности.

Спецслужбы российской федерации использовали криптокошелек в стейблкоине USDT для перевода средств, предназначенных для подготовки террористических актов и других преступлений против национальной безопасности Украины.

Далее эти деньги проходили через ряд транзитных криптокошельков, часть из которых была идентифицирована как связанная с сотрудниками ФСБ рф. После этого средства переводились на аккаунты криптобирж, конвертировались в гривну и перечислялись на счета граждан Украины. Именно за счет этих средств финансировалась подготовка террористических актов на территории Украины 

- сообщил Пронин.

По его словам, в раскрытии схем с криптоактивами, которые не ограничиваются одной юрисдикцией, ключевую роль играет международное сотрудничество, которое активно ведет Госфинмониторинг. Кроме того, по словам Пронина, за последний год ведомство существенно усилило свои технические возможности и расширило возможности доступов к различным базам данных.

Сегодня мы имеем доступ к 44 реестрам 16 государственных органов, используем как государственные, так и коммерческие информационные ресурсы, а также сотрудничаем с криптобиржами. Благодаря доступу к новым базам данных удалось внедрить алгоритмический анализ финансовых операций, что значительно повышает эффективность выявления сложных схем. Кроме того, мы уже прорабатываем модели применения искусственного интеллекта, которые в перспективе позволят еще быстрее выявлять подозрительные транзакции и взаимосвязи между участниками финансовых операций 

- заявил Пронин.

Госфинмониторинг получил более 1,4 млн сообщений о подозрительных операциях - инфографика28.11.25, 10:59 • 3458 просмотров

Напомним

В сентябре 2025 года ВР поддержала законопроект № 10225-д о виртуальных активах в первом чтении. Документ предусматривает спецрежим налогообложения для операций с виртуальными активами. В первый год после принятия документа будет действовать льготная ставка НДФЛ – 5%. Налог будет начисляться только с прибыли за год, то есть на разницу между расходами на покупку и доходами от продажи криптоактивов. После окончания спецрежима владельцы криптовалют будут платить налог на инвестиционный доход – 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Ожидается, что окончательное принятие законопроекта состоится весной 2026 года. В то же время, пока отсутствует окончательное решение относительно того, какой именно орган будет регулятором рынка.

Лилия Подоляк

