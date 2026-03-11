Госфинмониторинг фиксирует операции с криптовалютой для финансирования терроризма, но мешает отсутствие соответствующего законодательства

Во время войны роль криптоактивов в финансовых преступлениях возросла. Государственная служба финансового мониторинга Украины фиксирует использование цифровых активов, в частности, для финансирования терроризма или коллаборационизма. Но, как отметил в интервью Судебно-юридической газете глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, отсутствие специального законодательства создает уязвимости, передает УНН.

Во время войны роль криптовалют и виртуальных активов в финансовых преступлениях заметно возросла. Сегодня это уже полноценный элемент глобальной финансовой системы, который может использоваться не только как инновационный инструмент, но и для злоупотреблений - подчеркнул Пронин.

Скорость транзакций, децентрализация и возможность определенной анонимности – делают их привлекательными и для незаконной деятельности.

Мы уже фиксируем случаи использования криптовалюты для отмывания средств, финансирования терроризма и коллаборационной деятельности, мошеннических схем и обхода международных санкций. В частности, в 2022–2025 годах криптовалюты стали одним из инструментов обхода санкций, введенных против российской федерации со стороны ЕС, США, Канады, Великобритании и Японии. В то же время важно понимать, что отсутствие специального законодательства, полноценной системы лицензирования и надзора, а также ограниченные возможности применения риск-ориентированного подхода создают уязвимости, которые могут активно использоваться преступными группировками - пояснил глава Госфинмониторинга.

Он подчеркнул, что для финансовой разведки ключевая задача сегодня – выявлять схемы злоупотреблений с использованием виртуальных активов и одновременно способствовать формированию прозрачного и безопасного рынка цифровых активов в Украине.

Пронин рассказал, что совместно с правоохранительными органами была выявлена схема использования криптовалюты для финансирования террористической деятельности.

Спецслужбы российской федерации использовали криптокошелек в стейблкоине USDT для перевода средств, предназначенных для подготовки террористических актов и других преступлений против национальной безопасности Украины.

Далее эти деньги проходили через ряд транзитных криптокошельков, часть из которых была идентифицирована как связанная с сотрудниками ФСБ рф. После этого средства переводились на аккаунты криптобирж, конвертировались в гривну и перечислялись на счета граждан Украины. Именно за счет этих средств финансировалась подготовка террористических актов на территории Украины - сообщил Пронин.

По его словам, в раскрытии схем с криптоактивами, которые не ограничиваются одной юрисдикцией, ключевую роль играет международное сотрудничество, которое активно ведет Госфинмониторинг. Кроме того, по словам Пронина, за последний год ведомство существенно усилило свои технические возможности и расширило возможности доступов к различным базам данных.

Сегодня мы имеем доступ к 44 реестрам 16 государственных органов, используем как государственные, так и коммерческие информационные ресурсы, а также сотрудничаем с криптобиржами. Благодаря доступу к новым базам данных удалось внедрить алгоритмический анализ финансовых операций, что значительно повышает эффективность выявления сложных схем. Кроме того, мы уже прорабатываем модели применения искусственного интеллекта, которые в перспективе позволят еще быстрее выявлять подозрительные транзакции и взаимосвязи между участниками финансовых операций - заявил Пронин.

Напомним

В сентябре 2025 года ВР поддержала законопроект № 10225-д о виртуальных активах в первом чтении. Документ предусматривает спецрежим налогообложения для операций с виртуальными активами. В первый год после принятия документа будет действовать льготная ставка НДФЛ – 5%. Налог будет начисляться только с прибыли за год, то есть на разницу между расходами на покупку и доходами от продажи криптоактивов. После окончания спецрежима владельцы криптовалют будут платить налог на инвестиционный доход – 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Ожидается, что окончательное принятие законопроекта состоится весной 2026 года. В то же время, пока отсутствует окончательное решение относительно того, какой именно орган будет регулятором рынка.