Депутата Почаївської міськради затримали за продаж "послуг" для "броні"
Київ • УНН
Депутата Почаївської міської ради затримали в Києві за сприяння у знятті з розшуку та працевлаштуванні для бронювання. Він отримав 77 тис. грн та був затриманий під час отримання ще 10 тис. дол.
У Києві затримали депутата Почаївської міської ради за сприяння у знятті з розшуку та працевлаштуванні для бронювання від мобілізації, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.
Повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільської області, який у Києві пропонував за 4-10 тис. доларів США сприяння у знятті військовозобов’язаних з розшуку та працевлаштуванні на державні підприємства для подальшого бронювання
Деталі
За даними слідства, "своєму знайомому, який перебував у розшуку, він пообіцяв оновити військово-облікові документи у столичному РТЦК без його присутності". "Він допоміг зі зняттям з розшуку та планував посприяти у працевлаштуванні до структурного підрозділу одного з міністерств", - вказали у прокуратурі.
Чоловік, як зазначається, отримав 77 тис. грн, а під час одержання ще 10 тис. дол. був затриманий.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України.
За клопотанням прокуратури, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
