09:35 • 520 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 2106 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 6382 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 20768 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 38574 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34374 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34549 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 61637 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 85183 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 65778 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
Публікації
Ексклюзиви
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 61637 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 85183 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 58569 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 76957 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 118170 перегляди
Депутата Почаївської міськради затримали за продаж "послуг" для "броні"

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Депутата Почаївської міської ради затримали в Києві за сприяння у знятті з розшуку та працевлаштуванні для бронювання. Він отримав 77 тис. грн та був затриманий під час отримання ще 10 тис. дол.

Депутата Почаївської міськради затримали за продаж "послуг" для "броні"

У Києві затримали депутата Почаївської міської ради за сприяння у знятті з розшуку та працевлаштуванні для бронювання від мобілізації, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.

Повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільської області, який у Києві пропонував за 4-10 тис. доларів США сприяння у знятті військовозобов’язаних з розшуку та працевлаштуванні на державні підприємства для подальшого бронювання

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, "своєму знайомому, який перебував у розшуку, він пообіцяв оновити військово-облікові документи у столичному РТЦК без його присутності". "Він допоміг зі зняттям з розшуку та планував посприяти у працевлаштуванні до структурного підрозділу одного з міністерств", - вказали у прокуратурі.

Чоловік, як зазначається, отримав 77 тис. грн, а під час одержання ще 10 тис. дол. був затриманий.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України.

За клопотанням прокуратури, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за 20 тис. доларів: затримано посадовця Міністерства юстиції 03.10.25, 14:36

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Мобілізація
ТЦК та СП
Тернопільська область
Київ