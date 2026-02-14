$42.990.00
Депутата Почаевского горсовета задержали за продажу "услуг" для "брони"

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Депутата Почаевского городского совета задержали в Киеве за содействие в снятии с розыска и трудоустройстве для бронирования. Он получил 77 тыс. грн и был задержан при получении еще 10 тыс. долл.

Депутата Почаевского горсовета задержали за продажу "услуг" для "брони"

В Киеве задержали депутата Почаевского городского совета за содействие в снятии с розыска и трудоустройстве для бронирования от мобилизации, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, пишет УНН.

Сообщили о подозрении депутату Почаевского городского совета Тернопольской области, который в Киеве предлагал за 4-10 тыс. долларов США содействие в снятии военнообязанных с розыска и трудоустройстве на государственные предприятия для дальнейшего бронирования

- сообщили в прокуратуре.

Подробности

По данным следствия, "своему знакомому, который находился в розыске, он пообещал обновить военно-учетные документы в столичном РТЦК без его присутствия". "Он помог со снятием с розыска и планировал посодействовать в трудоустройстве в структурное подразделение одного из министерств", - указали в прокуратуре.

Мужчина, как отмечается, получил 77 тыс. грн, а при получении еще 10 тыс. долл. был задержан.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Снятие с розыска и исключение из воинского учета за 20 тыс. долларов: задержан чиновник Министерства юстиции03.10.25, 14:36 • 2550 просмотров

Юлия Шрамко

