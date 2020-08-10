День протестів у Білорусі завершився сотнями затриманих і десятками поранених - правозахисники

"Станом на 10 годину ранку 10 серпня "Вясні" відомо про не менше 213 затриманих у Білорусі 9 серпня", - повідомляють правозахисники.

Відзначається, що з них більше 110 людей було затримано у Мінську: більше 40 на виборчих дільницях або поблизу них, при цьому "більшість з них - спостерігачі", і більше 70 - під час акції протесту.

"У регіонах затримано більше 15 спостерігачів, а також учасників протесту і журналістів у Гомелі, Барановичах, Гродно, Вітебську, Могильові, Молодечно, Щучині, Бобруйську, Мядзелі, Полоцьку та інших містах", - пишуть представники центру.

Правозахисники також повідомили про смерть одного з учасників акції протесту і десятках постраждалих.

"Десятки жертв акції знаходяться у лікарнях Мінська. Відомо, що два відділення військового госпіталю зайняті пораненими. Постраждалі також знаходяться у лікарні швидкої допомоги і 6 лікарнях Мінська", - зазначають правозахисники.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно коториму перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

Співробітники ОМОНу почали жорстко зустрічати протестуючих. Спочатку, близько 21:30, портал Tut.by повідомив про затримання силовиками людей, які залишилися на виборчих дільницях після завершення виборчого процесу. Приблизно в цей же період видання "БелТА" повідомило, що у Мінську правоохоронці оточили центральну площу міста.

Після 22:00 на пресконференції у штабі Світлани Тіхановської - основного конкурента Лукашенка - повідомили, що на трьох ділянках у Мінську Тіхановська набрала більше голосів, ніж чинний президент республіки, що суперечить офіційній інформації ЦВК.

Вже через півгодини почала з'являтися інформація, що ОМОН застосував спочатку світлошумові гранати, а потім і гумові кулі з водометами проти протестуючих.

Зіткнення з силовиками відбувалися і в інших містах Білорусі. Так, наприклад, в містах Ліда і Жодіно повідомлялося, що співробітники ОМОНу опустили щити і не заважали діям протестуючих, тоді як в Новополоцьку між протестуючими і силовиками фіксувалися зіткнення. Під час протестів демонстранти не боялися ОМОНу, вони охоче вступали у протистояння, відповідали силовикам камінням, пляшками і фаєрами.

Станом на 01:00 ночі 10 серпня правозахисники повідомляли про 120 затриманих у день виборів у Білорусі.

Станом на ранок 10 серпня у Мінську на акції протесту загинула щонайменше одна людина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Однак у МВС республіки інформацію про загиблого спростовують.