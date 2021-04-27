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Деескалація на Сході вплинула на гривню: у НБУ розповіли, що з обмінним курсом

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Обмінний курс гривні зміцнився на 0,5% на фоні деескалації конфлікту на сході України. Водночас українці у квітні встановили 4-річний рекорд з продажу валюти. Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин в особистому експертному коментарі у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"На фоні деескалації конфлікту на сході України тиск на обмінний курс гривні на міжбанківському ринку послабився, що обумовило його укріплення на 0,5% до долара США", - повідомив Данилишин.

Деталі

При цьому, зі слів голови Ради НБУ, попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжував переважати її пропозицію.

"Збалансування ринку відбувалося за рахунок продажу іноземної валюти банками з власної валютної позиції, підтримку якій надавала чиста купівля банками іноземної валюти у фізичних осіб, чистий продаж якої у квітні сягнув 4-річного максимуму (+422 млн доларів США)", - розповів про ситуацію на валютному ринку Данилишин.

З його слів, Національний банк третій тиждень поспіль не брав участі в операціях на валютному ринку, "зважаючи на відсутність надмірного тиску на обмінний курс гривні". "Сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку 2021 року продовжує становити +220,5 млн доларів США", - додав він.

Доповнення

За даними НБУ, у березні українці купили готівкової валюти на 1,456 млрд дол. в еквіваленті, а продали 1,715 млрд дол. в еквіваленті. Щодо безготівкової валюти, то ці цифри становили 297 млн дол. та 367 млн дол. відповідно. Таким чином, у березні 2021 року українці купили валюти на 329 млн дол. (в еквіваленті) менше, ніж продали.

При цьому, як повідомляв раніше Данилишин, чиста пропозиція іноземної валюти населенням України у березні становила 182 млн дол., а саме - 135 млн дол. - у готівковій формі, ще 47 млн дол. - у безготівковій.

Контекст

Посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною наприкінці березня - у квітні викликало занепокоєння у тому числі й Заходу. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

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