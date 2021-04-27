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Деэскалация на Востоке повлияла на гривну: в НБУ рассказали, что с обменным курсом

Киев  •  УНН

 • 15747 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Обменный курс гривны укрепился на 0,5% на фоне деэскалации конфликта на востоке Украины. В то же время украинцы в апреле установили 4-летний рекорд по продаже валюты. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в личном экспертном комментарии в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"На фоне деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс гривны на межбанковском рынке ослаб, что обусловило его укрепление на 0,5% к доллару США", - сообщил Данилишин.

Детали

При этом, по словам главы Совета НБУ, спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать ее предложение.

"Сбалансированность рынка происходила за счет продажи иностранной валюты банками из собственной валютной позиции, поддержку которой оказывала чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достигла 4-летнего максимума (+422 млн долларов США)", - рассказал о ситуации на валютном рынке Данилишин.

По его словам, Национальный банк третью неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке, "ввиду отсутствия избыточного давления на обменный курс гривны". "Сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2021 года продолжает составлять +220,5 млн долларов США", - добавил он.

Дополнение

По данным НБУ, в марте украинцы купили наличной валюты на 1,456 млрд долл. в эквиваленте, а продали 1,715 млрд долл. в эквиваленте. Что касается безналичной валюты, то эти цифры составляли 297 млн долл. и 367 млн долл. соответственно. Таким образом, в марте 2021 года украинцы купили валюты на 329 млн долл. (в эквиваленте) меньше, чем продали.

При этом, как сообщал ранее Данилишин, чистое предложение иностранной валюты населением Украины в марте составило 182 млн долл., а именно - 135 млн долл. - в наличной форме, еще 47 млн долл. - в безналичной.

Контекст

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в конце марта - в апреле вызвало беспокойство в том числе и Запада. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

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